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▲市長黃偉哲晚間出席與現場民眾進行有獎徵答互動。（圖／南市府提供）

▲首日活動由人氣男團Saturnday、日籍創作歌手山元聰、啦啦隊女神禾羽、「原子少年2」冠軍團F.F.O、新加坡創作歌手邱鋒澤，以及超人氣樂團理想混蛋接力登台。（圖／南市府提供）

▲為期兩天的「台南運河百年系列－戶外音樂祭」於今天傍晚在環河街開唱！首日演出，現場參與人次總計約達3.5萬。（圖／南市府提供）

為期兩天的「台南運河百年系列－戶外音樂祭」於今(1)日傍晚在環河街盛大開唱！首日演出，由人氣男團Saturnday、日籍創作歌手山元聰、啦啦隊女神禾羽、「原子少年2」冠軍團F.F.O、新加坡創作歌手邱鋒澤（Feng Ze），以及超人氣樂團理想混蛋接力登台，現場參與人次總計約達3.5萬。市長黃偉哲出也誠摯邀請全國民眾把握連假期間，來台南參與運河百年系列活動。運河百年音樂祭現場民眾在夜間運河波光閃閃的陪伴下，愜意享受這場美好的音樂饗宴，歡度五一連假的首日。壓軸登場的理想混蛋更帶來長達半小時的精彩演出，當演唱至〈不是因為天氣晴朗才愛你〉時，現場瞬間化身露天KTV，民眾熱情大合唱，久久不肯散去。黃偉哲出席音樂祭除與民眾進行有獎徵答互動外也表示，運河百年系列活動內容豐富多元，今日的音樂祭現場吸引眾多來自外縣市及在地民眾共襄盛舉，展現高度人氣。而此次演出卡司有不少具有「台南基因」的在地藝人，還有多組廣受各年齡層喜愛的藝人團體。黃偉哲提到，運河百年系列活動除演唱會外，也結合光影展演、光雕藝術、市集及靜態展覽等形式，打造兼具文化、觀光與娛樂的盛會。誠摯邀請全國民眾把握連假期間，踴躍前來台南參與運河百年系列活動，感受城市魅力。南市府表示，台南運河不僅是水文工程的重要見證，更承載著城市的文化底蘊與生活風格，在歷經幾任市長的整治，近年市府在岸邊進行景觀再造與別出心裁的光雕設計，民眾夜間乘遊船可欣賞兩岸導入的光環境藝術，漫步河畔亦能感受光影交錯之美，彷彿置身於流動的饗宴中。此次活動選在此地舉辦戶外音樂祭，正好能見證台南這座受運河滋養百年的城市，如何在傳承中持續創新，並讓參與音樂祭的民眾可以一邊聆聽音樂，一邊欣賞運河周邊景緻。首日音樂祭表演精彩絕倫，人氣男團Saturnday以〈不要命的追愛〉為晚會揭開序幕，帶給聽眾宛如經歷一場「突然發生的愛情故事」；山元聰翻唱日文版〈淚光閃閃〉，讓台下觀眾陶醉於經典氛圍中；啦啦隊女神禾羽演唱〈Be the one〉瞬間轉換現場氣氛；載歌載舞的F.F.O演唱〈見面這麼甜，分開這麼冷〉與〈你那麼可愛〉，更引發大批粉絲驚聲尖叫；新加坡創作歌手邱鋒澤則帶來〈VEGAS〉、〈無心街〉到〈冰山〉等動聽曲目，讓粉絲紛紛拿出手機與標語，捕捉與偶像眼神交會的瞬間。今天運河百年戶外音樂祭氛圍熱烈、人山人海，現場參與人次總計約達3.5萬，此外，還有一大特色亮點，運河遊船也特別停留於河畔片刻，讓搭乘的遊客也能欣賞精彩演唱會，聆聽美妙動人的音樂，共同與運河水岸的大家一起度過這特別難忘的浪漫時光。今日活動包含市議員沈震東、立委林俊憲服務處代表均到場與民眾同樂。主辦單位新聞及國際關係處提醒，民眾除了可在環河街前的腹地欣賞運河景緻與參加音樂祭外，市府也特別規劃於河樂廣場下方親水公園盡頭處架設大型螢幕，方便民眾吹著晚風、愜意聆聽演唱會，另若民眾無法親臨現場，亦可打開電視鎖定第3公用頻道收看轉播。台南運河百年戶外音樂祭05/02（六）18：00﹣21：00在台南市中西區環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）演出人員計有玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面、公館青少年等，主持人為徐凱希、籃籃。