我是廣告 請繼續往下閱讀

受蘋果股價上漲提振，美股1日開盤，標普500指數上漲0.4%，道瓊工業指數上漲184點，漲幅0.4%。那斯達克指數上漲0.3%截至美東時間10時20分，道瓊工業指數上漲316.36點或0.64%，暫報49,968.50點；標普500指數上漲57.72點或0.80%，暫報7,266.73點；那斯達克指數上漲267.17或1.07%，暫報25,159.48點；費城半導體指數上漲41.81點或0.40%，暫報10,545.51點。個股部分，蘋果上漲5.21%，輝達上漲0.21%，台積電ADR上漲1.27%。CNBC報導，蘋果公佈第二季財報，獲利和營收均超出預期後，股價上漲超過4%。該公司對本季的營收預期也優於預期，掩蓋了iPhone營收在過去三個季度中第二度低於預期的事實。能源市場方面，據報導指出，伊朗已透過巴基斯坦調停人，針對美國提出的中東衝突停火協議草案最新修訂版做出回應。受此消息激勵，油價應聲下跌，西德州原油（WTI）期貨下跌約3%，至每桶102美元左右；布蘭特原油（Brent）期貨則下跌1%，至每桶108美元以上。