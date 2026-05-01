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今（1）日是五一勞動節，各行各業勞工，包括軍公教人員等平日辛勤工作，今日皆放假一天，而在這個特別的日子，104人力銀行也揭露台灣「最高薪」科技業薪資行情，報告指出，從六大科技業薪資四榜單觀察，「非主管職」以類比IC設計工程師年薪中位數171萬最高，仍是難以撼動的高薪王者，也讓人好羨慕。104 AI職涯顧問發布《2026科技業人才報告書》，整理出涵蓋軟體網路業、電信及通訊業、電腦及消費性電子製造業、光電及光學業、電子零組件業、半導體業六大科技業的薪資四榜單，「非主管職」以類比IC設計工程師年薪中位數171萬最高，「主管職」經營管理主管172萬最多。數據顯示，「非主管職」中IC 設計工程師依然是難以撼動的高薪王者，類比IC設計工程師年薪中位數171.3萬、數位IC設計工程師163.2萬領先群雄，其他具備深厚技術專長的研發人員如韌體工程師、半導體工程師、RF通訊工程師，以及AI與系統應用相關職務如資料科學家、演算法工程師年薪中位數皆突破百萬，是市場中具競爭力的薪酬水準。104人力銀行人才永續長鍾文雄分析，IC設計工程師薪資可達科技業主管職薪資水準，顯示握有關鍵技術的專業職在AI時代下扮演重要的角色。另外，去年科技業前十大高薪職務微機電工程師、醫療器材研發與iOS工程師，今年跌出前十名，代表市場熱度或技術突破期的改變，對於各職務的薪資溢價也造成影響。而觀察科技業調薪、漲薪行情狀況，報告書與2025年相比，工程專業領域，受惠於AI、先進製程與高效能運算的強勁需求，相關技術人才有極大需求缺口墊高薪資行情，數位IC設計工程師以22%的調薪幅度榮登榜首，PCB布線工程師與特殊工程師也分別有19%與17%的成長。另一個薪資漲幅明顯的族群是支援與前線相關職務，客服工程師與門市/專櫃人員的年薪中位數雙雙成長20%，前者顯示企業在產品複雜度提高下，愈重視能銜接客戶與技術端的支援型工程人才，後者反映製造相關通路與品牌端面臨人力補充壓力，需透過薪酬調整提升招募吸引力。主管職調薪方面，報告指出，資材主管年增幅達24%最多，行政主管成長14%、總務主管成長13%擠進前五。另專案業務主管，是具市場開發、策略執行與營收貢獻能力的關鍵主管，薪資年增幅20%，其他工程研發主管掌握科技業長期競爭力，薪資年增幅15%。104人力銀行表示，今年科技業的調薪趨勢顯示，企業在薪酬調整上採取同步鞏固「研發大腦」與「市場觸角」的策略，建議人才定期檢視自身市場價值、重新定位職涯規劃。