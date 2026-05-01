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柬埔寨近日再次大動作掃蕩詐騙園區，警方挺進波比市寶龍3詐騙園區，近千名以中國籍為主的成員集體反抗，當局動用軍隊才成功鎮壓。柬中時報報導，柬埔寨國家員警總署4月29日統一指揮，在波比市「寶龍3園區」展開大規模打擊電詐行動，副總監韓速旺率隊從金邊趕赴現場，聯合班迭棉吉省警方及憲兵力量，共約500人展開突擊。執法人員進入園區實施抓捕並完成初步控制後，發現現場人員規模遠超預期。儘管已有逾千人被控制，但因涉案人員數量明顯多於執法力量，部分嫌疑人趁機反抗、逃竄，局面一度失控。執法人員在緊急情況下鳴槍警告，但仍有人員持續逃離，現場氣氛極度緊張。為防止事態進一步擴大，當局迅速決定調動王家軍第5軍區部隊參與支援，軍方荷槍實彈接手控制，並動用重型鐵網與武裝車輛清場，協同開展清場與人員控制，行動最終得到有效掌控。柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）此前已明確表態，在打擊電詐行動中，如遇執法力量不足，可依法申請軍隊支援，以確保行動順利推進，此次掃蕩行動由軍隊直接介入清場，展現出官方對電詐問題零容忍的態度。此前，柬埔寨警方4月25日也已開始清剿班迭棉吉省波比市電信詐騙據點，逮捕約300名外籍人員；4月22日也搗毀多個電詐窩點，查獲402名涉案人員。