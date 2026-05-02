我是廣告 請繼續往下閱讀

台酒泡麵新對手是它！大補帖新品搶翻「跑3家7-11買不到

」：品質超穩

▲大補帖推出全新口味「煸薑麻油雞細麵」，其在社群平台上廣受好評，（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

大補帖推新品「煸薑麻油雞細麵」！真材實料爆紅：夏天吃也超爽

▲大補帖「煸薑麻油雞細麵」放入雞胸肉、杏鮑菇，湯頭則選用薑濃郁麻油雞湯，搭配獨家細麵，每一口都能吃到香醇湯汁。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

大補帖煸薑麻油雞細麵評價曝光！最大敗筆是它：小資族買不下手

但最大硬傷就是價格，其一碗要價89元，屬於高單價泡麵，比較適合偶爾犒賞自己時享用。

台灣泡麵市場競爭激烈，近年來各家廠商為求突破，不斷推出新口味、新產品搶攻商機，近日就有民眾光顧7-11超商時，意外發現，成為近期熱門話題泡麵。有女網友近日在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，表示前陣子和家人一起到7-11超商門市採購時，大補帖新口味「煸薑麻油雞細麵」推出後，在社群平台上廣受好評，不少老饕紛紛大讚「真的肉塊大又嫩、麻油香超濃」、、「真的好吃，我連3天吃它了」、據了解，「大補帖」系列泡麵由統一企業推出，因獨特細麵體與藥膳湯頭和穩定品質，被認為不輸台酒系列泡麵。而大補帖泡麵在今年4月推出新口味「煸薑麻油雞細麵」，直接放入厚切醃漬嫩雞胸肉，並加入Q彈杏鮑菇，湯頭則選用煸薑濃郁麻油雞湯，搭配獨家1mm極細麵，每一口都能吃到香醇湯汁。值得一提的是，由於過往大補帖泡麵因暖胃又有飽足感，被視為冬天首選泡麵，大補帖煸薑麻油雞細麵上市後受到好評，最大特點在於雞肉塊口感軟嫩，完全沒有一般泡麵肉塊硬柴感，湯頭，湯頭也沒有一般麻油雞麵的油膩感，加上使用細麵，口感類似細麵線，吸附湯汁能力強，相當適合喜歡溫順麻油香氣的老饕。雖然該款泡麵整體評價高，若是追求CP值與日常宵夜者，不過每款各有特色，終究還是取決於消費者個人口味與喜好。