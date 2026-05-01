美國與伊朗自4月7日停火，但談判遲未有進展。消息人士透露，伊朗已透過巴基斯坦向美國遞交最新談判方案。伊朗外交部長阿拉格齊也致電多國外長，就最新情勢交換意見。
據CNN報導，熟悉談判進程的消息人士1日透露，伊朗已將最新的與美國談判方案提交給巴基斯坦調解人。目前還不清楚提案的具體內容，也不清楚川普是否會接受。
自兩國達成臨時停火協議以來，雙方已陷入對峙近四周，美國封鎖了伊朗的港口，而德黑蘭方面則有效地關閉了荷姆茲海峽。儘管談判表面上看起來陷入了僵局，但川普昨表示，除了他和少數幾個人之外，沒有人知道談判的進展情況，這表明談判仍在進行中。
Axios週三報導稱，美國仍然對伊朗核計劃深表關切。這表明此前幾輪談判未能解決該問題。伊朗提議推遲核計畫談判，進一步凸顯了這個問題的棘手和繁瑣程度。
伊朗官媒報導，外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）今也向土耳其、埃及、卡達、伊拉克、沙烏地阿拉伯和亞塞拜然的外長進行了交談，向他們通報了結束美國和以色列與伊朗戰爭的最新進展。
阿拉格奇與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）進行了交談，他們「討論並交換了對最新地區和國際局勢發展的看法」。
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自兩國達成臨時停火協議以來，雙方已陷入對峙近四周，美國封鎖了伊朗的港口，而德黑蘭方面則有效地關閉了荷姆茲海峽。儘管談判表面上看起來陷入了僵局，但川普昨表示，除了他和少數幾個人之外，沒有人知道談判的進展情況，這表明談判仍在進行中。
Axios週三報導稱，美國仍然對伊朗核計劃深表關切。這表明此前幾輪談判未能解決該問題。伊朗提議推遲核計畫談判，進一步凸顯了這個問題的棘手和繁瑣程度。
伊朗官媒報導，外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）今也向土耳其、埃及、卡達、伊拉克、沙烏地阿拉伯和亞塞拜然的外長進行了交談，向他們通報了結束美國和以色列與伊朗戰爭的最新進展。
阿拉格奇與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）進行了交談，他們「討論並交換了對最新地區和國際局勢發展的看法」。
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