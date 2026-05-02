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把你的夢境記得住的部分打上去，然後請AI工具用『卡爾榮格夢境心理學』，去幫你解夢

▲近日網友分享利用AI進行解夢，透過「卡爾榮格夢境心理學」來分析夢境相當準確，在社群爆紅引發迴響。（示意圖／Pixabay）

AI解夢師爆紅！「卡爾榮格夢境心理學」是什麼？

認定夢裡事物絕對不是隨機的亂碼，而是具有象徵意義、補償作用，並且能反映出個體的潛意識原型以及心理健康狀態的深層訊息。

就是不會認定你這個夢到底是好是壞，而是透過夢裡面具體的象徵，告訴你其代表的意義

▲卡爾榮格夢境心理學解夢以及傳統解夢的差別一圖看，卡爾榮格解夢更傾向在心靈平衡，而不是判斷這個夢代表的凶吉。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

做夢不要只會用周公解夢！卡爾榮格解夢指令步驟、實測心得分享

「我昨天晚上做了一個夢，夢裡面的我XXXXXX（什麼狀態與情緒），我遇到了XXXXXX（各種人事物），請你以卡爾榮格夢境心理學幫我解夢，詳細分析我最近的狀況以及潛意識想表達的實際狀況」。

準確度個人覺得滿分10分可以給到8.5分。

現在AI工具眾多，有許多民眾不僅應用在辦公上，也會經常詢問許多問題來求取AI的協助，現在最多人就愛用ChatGPT、Gemini等工具。然而繼日前「AI造型師」的熱潮爆紅，髮型咒語圖格在社群引爆討論後，又有民眾推薦「超神解夢指令」，只要把夢境記住的部分打上，使用「卡爾榮格夢境心理學」來解夢，就能夠知道自己最近在意的、需要的、潛意識在想什麼，又在社群掀起一波熱潮，不少人解夢都表示：「真的準到有點可怕！」《NOWNEWS》也正理解夢指令、步驟以及實測，帶讀者一文看懂。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「如果你做夢了，可以用ChatGPT、Gemini等工具，，因為卡爾榮格夢境，是從你的潛意識去解夢，那是非常的有力量以及圍繞自身的陰影去解釋」。貼文曝光後，吸引超過7萬人按讚，不少網友紛紛表示、「卡爾榮就是潛意識解夢法，真的解完會覺得原來自己真的深層很多想說的，都被解出來！」肯定有很多人每次做了印象深刻的夢之後，都會上網以關鍵字搜尋，然後會被推播到「周公解夢」等網站，然而現在不少人都力推，直接使用「AI解夢師」，並透過卡爾榮格夢境心理學去分析夢境。卡爾·榮格（Carl Jung）的夢境心理學主旨就是在實現心靈的平衡和整合，卡爾榮格類型的解夢有什麼好處？，進而讓你知道你自己潛意識裡面到底在想什麼。如果過去你做夢都是只會用「周公解夢」，那你不妨下次睡醒時，打開ChatGPT或者Gemini工具，接著打下指令《NOWNEWS》記者本身就是一個多夢的睡眠者，在社群看到許多人說很準之後也使用ChatGPT、Gemini連續實測兩天，結果出乎意料的吻合了自己的現在的心境和現況，對此感到非常的驚訝，即便分析表露的狀態不見得全然都是最佳評語，但至少不會讓你覺得自己是做了一個「惡夢」，而有更負面的想法，只能說，如果你也經常做夢，下次想解夢時，也能試試看時下最流行的「AI解夢方法」，也許能發現更深層的自己呢！