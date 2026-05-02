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消息人士透露，伊朗已透過巴基斯坦向美國遞交最新談判方案，美國總統川普隨後告訴國會，自4月7日實施2週停火協議以來，伊朗的敵對行動已經結束，國際油價明顯回落，加上科技大廠蘋果季度財報亮眼，激勵美股標普500指數、那斯達克指數再創歷史新高。綜合《CNBC》等外媒報導，雖然川普宣稱，他對伊朗提出的戰爭新方案並不滿意，但相關消息出來後，油價仍有所下跌。投資人將更多目光放在企業財報上，重磅科技股中，蘋果公司因業績表現理想，股價一度飆升5.8%，儘管收盤時漲幅縮窄至約3.3%，依然是去年8月以來最佳。1日收盤，美股道瓊工業指數下跌152.87點或0.31%，收49499.27點；標普500指數上漲21.11點或0.29%，收7230.12點；科技股為主的那斯達克指數上漲222.14點或0.89%，收25114.45點；費城半導體指數則上漲91.639點或0.87%，收在10595.340點。油價部分，西德州原油期貨（WTI）下滑2.98%，每桶收報101.94美元；布蘭特原油期貨價格跌2.02%，每桶收報108.17美元。美世顧問公司（Mercer Advisors）的克拉考爾（David Krakauer ）樂觀看待股市的積極走勢將在長期內持續，他固然希望伊朗戰爭能在短期內結束，荷姆茲海峽能盡快重開，但他認為即使衝突持續，美國和海外的獲利成長潛力，也將為股市提供動力。至於科技股方面，克拉考爾指出，並非所有AI資本支出都能獲得回報，但提高生產力的敘事仍然能成立。