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美國總統川普（Donald Trump），當地時間週五晚上在自家社群平台發文，將上調歐盟汽車、卡車關稅至25%，下週開始實施，理由是歐盟沒有遵守去年與美國達成的協議。川普在貼文中補充道，如果歐盟在美國的工廠生產汽車、卡車，則無需繳納關稅，宣稱現在有很多車廠正在建設，投資額超過1000億美元，創下汽車和卡車製造業的歷史紀錄，這些工廠將僱用美國工人，很快就會投入運作。對於川普再次揮出關稅大棒，歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）回應，川普的行動令人無法接受，強調歐盟正在履行去年與美國達成的框架貿易協議，這項協議容許美國對大多數歐盟商品徵收15%的進口關稅。朗格並指出，美國才是多次違反協議的那方，華府最新舉動再次證明美國是多麼不可信，這不是對待緊密合作夥伴該有的方式，歐盟必須保持清晰的立場和堅定的決心。德國汽車工業協會（VDA）也警告，川普上調歐盟汽車及卡車關稅的舉措，代表跨大西洋關係再次面臨嚴重緊張。VDA主席穆勒（Hildegard ​Mueller）表示，額外關稅帶來的成本將是巨大的，對美國消費者、德國汽車業者都無好處，歐盟與美國簽署的貿易協定必須由雙方共同遵守，呼籲雙方立即進行談判以緩和局勢。