勞動節連假出遊注意防曬與強風！今（2）天是連假第二天，全台各地大多晴朗炎熱，中南部高溫甚至衝破 34 度。不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮與氣象署發布雙重預警，梅雨季首波鋒面將在明（3）天深夜強勢殺到，屆時全台轉雨降溫；此外，氣象署今晨已針對桃園等 5 縣市發布「陸上強風特報」，提醒戶外活動民眾留意安全。
🟡 今天天氣：晴朗熱如夏，最高溫飆 34 度
吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天晴時多雲，白天暖熱、早晚偏涼。今日北部氣溫 18 至 31 度、中部 20 至 33 度、南部 20 至 34 度、東部 19 至 31 度。
中央氣象署表示，今日至明日白天，台灣各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及澎金馬有零星短暫陣雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨。此外，氣象署提醒，今明兩天金門及馬祖易有低雲或局部霧，往返離島民眾需留意能見度與航班動態。
針對風力變化，氣象署表示，由於西南風增強，已發布 「陸上強風特報」：
🟡 變天倒數：明日深夜梅雨首波鋒面殺到
吳德榮預警，明日半夜、下周一（4日）凌晨，梅雨季首波鋒面抵達，其影響將持續至下周二。屆時中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨，各地氣溫下降，北台明顯轉涼。
中央氣象署表示，明晚起隨著鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼。氣象署指出，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率；特別提醒明日東南部地區有發生「焚風」的機率，高溫可能造成體感不適，民眾應多補充水分。
🟡 下周展望：梅雨鋒面接力影響
吳德榮表示，下周三（6）白天起鋒面減弱天氣好轉。但隨後在下周六（10）預計受梅雨季第二波鋒面影響，天氣將再度轉變。由於各國模式模擬仍持續調整，需繼續觀察。
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吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天晴時多雲，白天暖熱、早晚偏涼。今日北部氣溫 18 至 31 度、中部 20 至 33 度、南部 20 至 34 度、東部 19 至 31 度。
中央氣象署表示，今日至明日白天，台灣各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及澎金馬有零星短暫陣雨，午後各地山區則有局部短暫雷陣雨。此外，氣象署提醒，今明兩天金門及馬祖易有低雲或局部霧，往返離島民眾需留意能見度與航班動態。
針對風力變化，氣象署表示，由於西南風增強，已發布 「陸上強風特報」：
- 影響時間： 3 日（週日）上午至晚上。
- 警戒區域： 桃園市、新竹市、新竹縣、台東縣（蘭嶼、綠島）、連江縣。
吳德榮預警，明日半夜、下周一（4日）凌晨，梅雨季首波鋒面抵達，其影響將持續至下周二。屆時中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨，各地氣溫下降，北台明顯轉涼。
中央氣象署表示，明晚起隨著鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼。氣象署指出，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率；特別提醒明日東南部地區有發生「焚風」的機率，高溫可能造成體感不適，民眾應多補充水分。
🟡 下周展望：梅雨鋒面接力影響
吳德榮表示，下周三（6）白天起鋒面減弱天氣好轉。但隨後在下周六（10）預計受梅雨季第二波鋒面影響，天氣將再度轉變。由於各國模式模擬仍持續調整，需繼續觀察。