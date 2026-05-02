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台北市加碼：中央地方雙邊領！已婚族最高領 1 萬

族群類別 中央補貼額度 北市加碼額度 每月合計領取 單身青年 (40歲以下) 3,600 元 1,000 元 4,600 元 已婚青年家庭 (45歲以下) 7,500 元 2,500 元 10,000 元 育兒家庭 (0-12歲子女) 依中央規定 每名子女 1,000 元 加碼無上限

一鍵申請 ： 登入「臺北市租金補貼網」即可線上作業。

： 登入「臺北市租金補貼網」即可線上作業。 受理時間： 即日起至 116 年 3 月 31 日。

▲一圖看懂「臺北幸福租」補貼額度！單身青年每月合計可領 4,600 元，已婚青年家庭最高可領 1 萬元，育兒家庭每一胎再加碼 1,000 元（補貼人數無上限）。趕快試算你能領多少！（圖／台北市都發局提供）

新北市專案：單身、新婚、育兒族群「擇一領取」

補助額度：



單身青年： 每月可領 3,500 元



新婚家庭： 每月可領 4,500 元



育兒家庭： 1 寶 5,000 元、2 寶 6,000 元、3 寶以上 7,000 元





申請資格： 18 至 40 歲：家庭成員於雙北、基隆、桃園均無自有住宅：且人均月收低於 59,150 元 。





18 至 40 歲：家庭成員於雙北、基隆、桃園均無自有住宅：且人均月收低於 。 一鍵申請： 至「新北市住宅補貼資訊服務網」即可完成。





🟡 領錢禁忌：這 3 點沒過直接掰掰！

直系親屬限制： 租屋對象不可是父母、祖父母等直系親屬：否則不予補貼。



不可重複領取： 若已承租社會住宅、領取其他住宅補貼者：不符合申請資格。



設籍與地點： 台北市加碼要求必須「設籍台北」；新北市則接受設籍、就學或就業證明。





溫馨提醒： 申請租金補貼是租屋者的權益：不需經房東同意。房東若以此為由漲租或拒絕承租：最高可處 30 萬元罰鍰。趁著連假最後兩天：趕快上網完成申請手續吧！





動動手指也能幫自己賺進大紅包！為了改善青年與婚育家庭生活，政府祭出「300 億元擴大租金補貼專案」。除了中央補助，台北市與新北市更分別推出「地方加碼」制度：符合「已婚」條件者最高每月可領 1 萬元補貼。《NOWNEWS》整理雙北領錢全攻略，教你如何透過線上系統一鍵秒申請。台北市都發局推出的「」，主打讓設籍並在台北租屋的族群「領雙倍」。只要你先獲中央租金補貼核准，台北市就依身分再加碼：新北市則提供地方專屬租金補貼：適合「未領取」中央補貼或其他住宅補助的民眾。想要順利完成「一鍵申請」，請先確認以下關鍵資格：