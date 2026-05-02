動動手指也能幫自己賺進大紅包！為了改善青年與婚育家庭生活，政府祭出「300 億元擴大租金補貼專案」。除了中央補助，台北市與新北市更分別推出「地方加碼」制度：符合「已婚」條件者最高每月可領 1 萬元補貼。《NOWNEWS》整理雙北領錢全攻略，教你如何透過線上系統一鍵秒申請。
🟡 台北市加碼：中央地方雙邊領！已婚族最高領 1 萬
台北市都發局推出的「臺北幸福租：民間租屋租金加碼補貼」，主打讓設籍並在台北租屋的族群「領雙倍」。只要你先獲中央租金補貼核准，台北市就依身分再加碼：
🟡 新北市專案：單身、新婚、育兒族群「擇一領取」
新北市則提供地方專屬租金補貼：適合「未領取」中央補貼或其他住宅補助的民眾。請注意：新北方案與中央補貼不可重複領取：建議民眾試算後擇優申辦。
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台北市都發局推出的「臺北幸福租：民間租屋租金加碼補貼」，主打讓設籍並在台北租屋的族群「領雙倍」。只要你先獲中央租金補貼核准，台北市就依身分再加碼：
|族群類別
|中央補貼額度
|北市加碼額度
|每月合計領取
|單身青年 (40歲以下)
|3,600 元
|1,000 元
|4,600 元
|已婚青年家庭 (45歲以下)
|7,500 元
|2,500 元
|10,000 元
|育兒家庭 (0-12歲子女)
|依中央規定
|每名子女 1,000 元
|加碼無上限
- 一鍵申請： 登入「臺北市租金補貼網」即可線上作業。
- 受理時間： 即日起至 116 年 3 月 31 日。
新北市則提供地方專屬租金補貼：適合「未領取」中央補貼或其他住宅補助的民眾。請注意：新北方案與中央補貼不可重複領取：建議民眾試算後擇優申辦。
- 補助額度：
- 單身青年： 每月可領 3,500 元
- 新婚家庭： 每月可領 4,500 元
- 育兒家庭： 1 寶 5,000 元、2 寶 6,000 元、3 寶以上 7,000 元
- 單身青年： 每月可領 3,500 元
- 申請資格： 18 至 40 歲：家庭成員於雙北、基隆、桃園均無自有住宅：且人均月收低於 59,150 元。
- 一鍵申請： 至「新北市住宅補貼資訊服務網」即可完成。
🟡 領錢禁忌：這 3 點沒過直接掰掰！想要順利完成「一鍵申請」，請先確認以下關鍵資格：
- 直系親屬限制： 租屋對象不可是父母、祖父母等直系親屬：否則不予補貼。
- 不可重複領取： 若已承租社會住宅、領取其他住宅補貼者：不符合申請資格。
- 設籍與地點： 台北市加碼要求必須「設籍台北」；新北市則接受設籍、就學或就業證明。
溫馨提醒： 申請租金補貼是租屋者的權益：不需經房東同意。房東若以此為由漲租或拒絕承租：最高可處 30 萬元罰鍰。趁著連假最後兩天：趕快上網完成申請手續吧！