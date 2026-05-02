德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）上月底在一場座談會中，直言批評美伊目前的外交僵局，聲稱美國正在被伊朗羞辱，同時也對美國、以色列發動伊朗軍事行動前，完全沒有徵詢歐洲一事表達不滿，結果遭到川普回嗆。最新消息指出，美國國防部（也稱戰爭部）將減少5000名駐德美軍士兵，撤軍行動預計半年至1年內完成。
綜合《BBC》等外媒報導，川普上月29日在自家社群平台發文，批評梅爾茨根本搞不清楚伊朗若擁有核武會多危險，強調美國正對伊朗做的，是其他國家或總統早就該做的事，隨後又發文威脅，稱正在研究、審視削減駐德美軍的可能性，會在短期內做出決定。
截至去年12月為止，有超過3.6萬名美國現役軍人，被派駐到德國各地的軍事基地。
美國國防部首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，撤軍命令來自國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），這項決定是在國防部對歐洲兵力部署進行全面審查後做的，是出於戰區需求和實地情況的考量。
報導提到，美國在德國的軍事部署，是迄今為止歐洲規模最大的，除了德國，美國還在義大利派駐了約1.2萬名士兵，英國則有約1萬名美軍。
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截至去年12月為止，有超過3.6萬名美國現役軍人，被派駐到德國各地的軍事基地。
美國國防部首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，撤軍命令來自國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），這項決定是在國防部對歐洲兵力部署進行全面審查後做的，是出於戰區需求和實地情況的考量。
報導提到，美國在德國的軍事部署，是迄今為止歐洲規模最大的，除了德國，美國還在義大利派駐了約1.2萬名士兵，英國則有約1萬名美軍。