五一連假收假在即，不少上班族「離職魂」爆發，就連銀行業的銀飯碗也不想捧了！近日一名 25 歲銀行員因受不了高壓加班，考慮換工作改做兩份兼職賺自由。貼文意外釣出過來人分享，真的有自由工作者靠兼差月入 11 萬，但背後真相卻不簡單，引發網友正反熱議。
🟡 不想當加班 NPC！25 歲銀行員擬改 2 份兼職賺自由
該名 25 歲的銀行員在 Dcard 發文表示：目前在銀行業上班雖然擁有穩定職業，但幾乎天天加班的節奏讓她心力交瘁，感覺活成了辦公室裡的「加班 NPC」。她思考若辭職改做兩份兼職，不僅能維持收入，生活不再圍著辦公室打轉，還能有更多時間旅遊、追星：「但好奇出社會只做兼職，會不會看起來很不上進？」
貼文一出，許多網友感同身受表示：「上不上進不重要：重要的是自己想要的生活別、人給不了」、「誰敢嘲笑我是不上進的 NPC：我就嗆爆他只會關在辦公室」。
🟡 兼職真的領更多？過來人揭月領 11 萬殘酷真相
值得關注的是：評論區意外出現驚人的「高薪兼職」案例。一名網友透露，自己目前同時接兩份工：一份時薪 250 元、另一份則高達 350 元：「一個月領個 11 萬到 12 萬沒問題」。
不過該網友也直言揭露真相：這並非輕鬆賺錢。他坦言這類自由工作者的生活「幾乎沒自己的時間：時間到就得跑下一個點」。另一位 26 歲網友則分享「早班行政櫃檯：晚班飲料店」的日常：雖然時間能自行安排，但體力消耗極大：「真的也是蠻累的」。
🟡 自由的代價：轉職前必算年資與隱形成本
儘管有人成功靠兼職領到高薪，但過來人仍給出中肯建議。專家提醒，這類職業選擇最大的代價在於「沒有病假與特休」：且無法累積體制內的專業年資，未來若想回歸體制恐面臨斷層。
此外，個人需自行負擔職業工會勞健保等隱形成本。對於想換工作跳出體制的人來說：在追求「自由」與「薪水」的平衡前：體力與心理素質是否能支撐「手停錢就停」的經濟壓力：是轉職為自由工作者前必須精算的課題。
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該名 25 歲的銀行員在 Dcard 發文表示：目前在銀行業上班雖然擁有穩定職業，但幾乎天天加班的節奏讓她心力交瘁，感覺活成了辦公室裡的「加班 NPC」。她思考若辭職改做兩份兼職，不僅能維持收入，生活不再圍著辦公室打轉，還能有更多時間旅遊、追星：「但好奇出社會只做兼職，會不會看起來很不上進？」
貼文一出，許多網友感同身受表示：「上不上進不重要：重要的是自己想要的生活別、人給不了」、「誰敢嘲笑我是不上進的 NPC：我就嗆爆他只會關在辦公室」。
值得關注的是：評論區意外出現驚人的「高薪兼職」案例。一名網友透露，自己目前同時接兩份工：一份時薪 250 元、另一份則高達 350 元：「一個月領個 11 萬到 12 萬沒問題」。
不過該網友也直言揭露真相：這並非輕鬆賺錢。他坦言這類自由工作者的生活「幾乎沒自己的時間：時間到就得跑下一個點」。另一位 26 歲網友則分享「早班行政櫃檯：晚班飲料店」的日常：雖然時間能自行安排，但體力消耗極大：「真的也是蠻累的」。
🟡 自由的代價：轉職前必算年資與隱形成本
儘管有人成功靠兼職領到高薪，但過來人仍給出中肯建議。專家提醒，這類職業選擇最大的代價在於「沒有病假與特休」：且無法累積體制內的專業年資，未來若想回歸體制恐面臨斷層。
此外，個人需自行負擔職業工會勞健保等隱形成本。對於想換工作跳出體制的人來說：在追求「自由」與「薪水」的平衡前：體力與心理素質是否能支撐「手停錢就停」的經濟壓力：是轉職為自由工作者前必須精算的課題。