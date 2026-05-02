許多老饕買鹹酥雞時最怕還沒吃先「軟掉」，一回到家整袋炸物被水氣悶得失去酥脆口感。就有一名網友分享，他改用紙袋裝炸物，成功改善水氣悶住的問題，讓炸物保持乾爽酥脆，效果非常明顯。貼文曝光後，科學粉專《Tr.Vivi親子科學》表示，紙袋較透氣，能排出蒸氣避免積水，比塑膠袋更能維持口感，也有人建議在袋上戳洞輔助排氣。《NOWNEWS》實測亦證實效果，成為延長炸物美味的實用技巧之一。
鹹酥雞「酥脆不爛」絕招找到了！內行早學會：15分鐘還乾的
該名網友在Threads發文提到，自己先前看到有人分享「用紙袋裝炸物比較不會濕軟」，於是決定親自測試。日前購買鹹酥雞時，他特地帶著紙袋，請店家將分裝好的炸物再放進紙袋中。回到家後打開檢查，外層完全沒有濕氣，炸物口感也明顯維持酥脆，讓他驚呼效果真的有差，「感謝廣大的演算法」，未來打算多準備幾個紙袋放在車上備用。
貼文曝光後引發熱議，不少網友透露，自己早就習慣改用紙袋裝雞排或鹹酥雞，效果確實明顯，「我買完也會立馬把塑膠袋拿掉，裝進紙袋裡才不會濕掉，然後再放到保溫袋裡，回到家後乾乾的，完美」、「騎15分鐘回家還是脆的」、「我也是會自備紙袋的人」、「現在塑膠袋又貴，問老闆能不能用紙袋裝，對方還很開心幫忙」。
有內行人分析，紙袋材質本身較為透氣，能讓熱氣與水蒸氣順利散出，不像塑膠袋容易密封積水，因此比較不會讓炸物外皮回潮。近年不少店家與外送平台也逐漸改用厚紙袋，甚至在袋身打孔增加通風效果，以維持餐點品質。
鹹酥雞為什麼要用紙袋裝？還有1神招 實測結果讚爆
事實上，《Tr.Vivi親子科學》曾指出，剛炸好的高溫食物若直接裝進塑膠袋，水蒸氣容易在袋內凝結成水珠，進而讓炸物變濕變軟；若溫度過高，也可能使塑膠袋產生變形或異味。因此建議可改用透氣性較佳的紙袋，或稍微放涼後再裝袋，能有效改善口感。
除了更換包裝方式外，也有不少老饕分享另一招，就是用竹籤在袋子上戳洞，讓熱氣排出，避免水氣累積。《NOWNEWS》記者過去也曾實測，發現相較於完全密封的包裝，確實能延長酥脆時間。若無法立刻食用，不妨搭配紙袋或打洞方式，讓炸物回家後依舊保持最佳口感。
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該名網友在Threads發文提到，自己先前看到有人分享「用紙袋裝炸物比較不會濕軟」，於是決定親自測試。日前購買鹹酥雞時，他特地帶著紙袋，請店家將分裝好的炸物再放進紙袋中。回到家後打開檢查，外層完全沒有濕氣，炸物口感也明顯維持酥脆，讓他驚呼效果真的有差，「感謝廣大的演算法」，未來打算多準備幾個紙袋放在車上備用。
貼文曝光後引發熱議，不少網友透露，自己早就習慣改用紙袋裝雞排或鹹酥雞，效果確實明顯，「我買完也會立馬把塑膠袋拿掉，裝進紙袋裡才不會濕掉，然後再放到保溫袋裡，回到家後乾乾的，完美」、「騎15分鐘回家還是脆的」、「我也是會自備紙袋的人」、「現在塑膠袋又貴，問老闆能不能用紙袋裝，對方還很開心幫忙」。
鹹酥雞為什麼要用紙袋裝？還有1神招 實測結果讚爆
事實上，《Tr.Vivi親子科學》曾指出，剛炸好的高溫食物若直接裝進塑膠袋，水蒸氣容易在袋內凝結成水珠，進而讓炸物變濕變軟；若溫度過高，也可能使塑膠袋產生變形或異味。因此建議可改用透氣性較佳的紙袋，或稍微放涼後再裝袋，能有效改善口感。
除了更換包裝方式外，也有不少老饕分享另一招，就是用竹籤在袋子上戳洞，讓熱氣排出，避免水氣累積。《NOWNEWS》記者過去也曾實測，發現相較於完全密封的包裝，確實能延長酥脆時間。若無法立刻食用，不妨搭配紙袋或打洞方式，讓炸物回家後依舊保持最佳口感。