台灣進入地震活躍期？戴雲發警告「1類建築」危險：買這樓最安全

5 月 1 日勞動節深夜發生規模 6.1 強震，不僅創下 2026 年以來最大震度，也讓全台民眾在驚魂未定中反思：「我家真的安全嗎？」結構專家戴雲發特別示警，民眾購屋時除了觀察地段，更要避開結構上有潛在危機的「新加坡式建築」，並首度揭露萬一發生倒塌，買在哪個樓層才是相對保命的關鍵。

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🟡 避開「新加坡式建築」：一樓停車恐成軟弱層地雷

建築安全履歷協會理事長、Alfa Safe耐震系統功法創辦人戴雲發日前在第二屆房地產年會，會後接受《NOWNEWS》訪問時指出，近年中南部流行所謂的「新加坡式建築」，一樓規劃為開放式空間或停車場，僅靠幾根細柱支撐上方 5、6 層樓的重量。

新加坡沒有地震，但台灣有。這種建築在強震下，上方標準層會像一根『大鋼棒』，將所有晃動壓力擠壓在底層單薄的柱子，這就是典型的軟弱層。

他舉花蓮 206 地震為例，倒塌的建案中，不少就是這類「頭重腳輕」的設計。一旦底層柱體斷裂，整棟建築會瞬間「卡斷」倒塌，危險性極高。

▲花蓮統帥飯店在 2018 年 206 地震中嚴重受損。一樓大廳開闊的「軟弱層」結構在強震下支撐力不足，導致建築直接卡斷下陷。圖為資料照。（圖／花蓮居民提供）
▲花蓮統帥飯店在 2018 年 206 地震中嚴重受損。一樓大廳開闊的「軟弱層」結構在強震下支撐力不足，導致建築直接卡斷下陷。圖為資料照。（圖／花蓮居民提供）
🟡 萬一地震倒塌哪層最保命？專家建議：避開底下幾層

如果對建築結構存有疑慮，買在哪個樓層比較安全？戴雲發給出了務實的避險建議：

  • 十幾樓的大樓： 建議選擇 5、6 樓以上。
  • 二十幾樓的建築： 建議選擇 6、7 樓以上。
戴雲發分析，當建築發生倒塌時，通常是底下的軟弱層先被壓毀，下方幾層樓會直接承受上方所有重力。相對而言，上方樓層多半呈現「整體傾斜」，雖然位移較大，但主體結構較容易保持完整

🟡 中古屋選購指標：檢查「外牆斜裂縫」與「樓梯間」

強震過後，戴雲發也教導民眾如何從細節判斷屋況，這兩處最難隱瞞：

  • 觀察外觀斜裂縫： 繞大樓四周觀察，是否有中小型地震留下的「45 度斜裂縫」，這是結構受損的警訊。
  • 走樓梯看真相： 樓梯間的牆面類似盒子結構（Box），地震時受力極大。由於公設區域管委會通常較少修補，最能看出房屋是否曾被震傷。
🟡 專家總結：買對工法比挑樓層更重要

戴雲發強調，真正的安全應建立在「施工透明化」上。他推廣多年的「柱中柱」Alfa Safe 耐震系統工法，能將軟弱層的抗震韌性提升一倍。

「如果有認證的房子，買哪層都安全。內行的工地主任甚至會挑選有加強工法、但定價較便宜的二樓購買。」

面對地震活躍期的威脅，戴雲發呼籲消費者應正視建築結構安全，要求建商提供施工紀錄與履歷，才能在地震頻發的台灣住得真正安心。

▲結構專家戴雲發強調，真正的建築安全應建立在施工工法的透明化，並推廣「建築安全履歷」，讓看不見的鋼筋結構也能被消費者檢視。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.29）
▲結構專家戴雲發強調，真正的建築安全應建立在施工工法的透明化，並推廣「建築安全履歷」，讓看不見的鋼筋結構也能被消費者檢視。（圖／記者徐銘穗攝,2026.04.29）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...