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60歲知名網路新聞節目主持人范琪斐，2024年宣布與結婚20年的美籍老公「蘿蔔頭（Roberto）」離婚，恢復單身的她，不諱言自己交了一個X友，近日范琪斐則在YouTube頻道上公開新戀情，透露彼此認識3天就在一起，雙方目前交往不到一個月。另外范琪斐先前暢聊性生活，她坦言「我以為我的性生活只有過去，是沒有未來的，可是我現在覺得不但有未來，而且還比過去更精彩。」范琪斐離婚2年近日大方認愛，透露對方是頻道「百靈果」的粉絲，並坦承是自己主動提出交往，她提到對男友的第一印象是陽光、開朗，事前也知道范琪斐的真實身分。范琪斐透露在喝酒的地方心裡已經打定主意，今天一定要把他拿下，「我就說你現在有兩個選擇，一個是當X友，一個是當男朋友，他就說小朋友才做選擇，我兩個都要。」▲范琪斐（如圖）離婚2年近日大方認愛，透露對方是頻道「百靈果」的粉絲，並坦承是自己主動提出交往。（圖／翻攝自YT范琪斐的美國時間）兩人發生關係後，范琪斐再次主動進攻，詢問對方「當我男朋友好不好」，因此認識第3天就確認交往關係，到錄影當天雙方交往還未滿1個月。范琪斐分享私下互動說，會稱呼男友為Baby、男友則稱她寶貝，十分甜蜜。范琪斐2024年宣布離婚，當時提到這段婚姻結束的近因是第三者，但遠因則是兩人對未來生活的憧憬不同，老公坦言與她在一起並不快樂，因此兩人最終選擇協議分手，在分開時他們還對彼此說了「I LOVE YOU」。范琪斐回想起婚姻20年的經歷，坦言跟男友在一起的時候是舒服的，「可是我以前在我的婚姻，很多時候都會覺得我一直在妥協，一直在忍耐，可是那時候我一直告訴我自己，婚姻就是這個樣子」，直到現在才感受到跟一個人在一起可以很自在。