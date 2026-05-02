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民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪心疼丈夫遭關押，多次在臉書喊冤，近期更將矛頭指向總統賴清德養的狗「斑斑」，直呼柯文哲竟比那隻殘障三腳狗還不如，引發批評。陳佩琪事後又留言，說柯文哲如同「賤人賤狗」般地被司法凌虐著，「斑斑，您評評理，我有說錯嗎？嗚嗚，請斑斑大人出來幫我那可憐的賤狗老公說說幾句話啦，在此求求您了！」陳佩琪日前用「殘障」二字形容總統賴清德的狗「斑斑」，引發輿論批評後，昨晚又喊話斑斑，經過這幾天、這麼多人幫出氣，數天有數十則，有些還高掛頭版頭條，「斑斑，您的心情應該好多了吧？」陳佩琪說，聽說斑斑還接收到最喜歡的牛肉乾點心，且總統大人還百忙之中前來秀秀，帶去出門散心，還叮囑小心深怕滑倒了，這麼好的待遇，「羨慕死我了，所以我猜您應該是走出陰霾、變好心情了吧！」陳佩琪還自嘲，「至於我這人類啊，雖跟您一樣殘障，且是比您還凄慘的多重殘疾，但實在待遇不如您呢」，這幾天被綠媒網軍柯黑名嘴攻擊到體無完膚，「他們都幫您在罵我，您的好人緣和好待遇，讓我好生羨慕喔！」陳佩琪說，她那被抓去關快一年的老公啊，如同「賤人賤狗」般地被司法凌虐著，也舉了實際例子，像檢查官想像一下理由就亂亂來搜索，法官關他一整年，問了個老半天，結果只聽柯黑講的，啊哈，不就是「賤人賤狗」，「豬狗不如」嗎？陳佩琪反問，「斑斑，您評評理，我有說錯嗎？今天看到您和我老公受到的待遇之不同，我所言不假吧？嗚嗚，請斑斑大人出來幫我那可憐的賤狗老公說說幾句話啦，在此求求您了！」