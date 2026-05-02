民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪心疼丈夫遭關押，多次在臉書喊冤，近期更將矛頭指向總統賴清德養的狗「斑斑」，直呼柯文哲竟比那隻殘障三腳狗還不如，引發批評。陳佩琪事後又留言，說柯文哲如同「賤人賤狗」般地被司法凌虐著，「斑斑，您評評理，我有說錯嗎？嗚嗚，請斑斑大人出來幫我那可憐的賤狗老公說說幾句話啦，在此求求您了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳佩琪日前用「殘障」二字形容總統賴清德的狗「斑斑」，引發輿論批評後，昨晚又喊話斑斑，經過這幾天、這麼多人幫出氣，數天有數十則，有些還高掛頭版頭條，「斑斑，您的心情應該好多了吧？」

陳佩琪說，聽說斑斑還接收到最喜歡的牛肉乾點心，且總統大人還百忙之中前來秀秀，帶去出門散心，還叮囑小心深怕滑倒了，這麼好的待遇，「羨慕死我了，所以我猜您應該是走出陰霾、變好心情了吧！」

陳佩琪還自嘲，「至於我這人類啊，雖跟您一樣殘障，且是比您還凄慘的多重殘疾，但實在待遇不如您呢」，這幾天被綠媒網軍柯黑名嘴攻擊到體無完膚，「他們都幫您在罵我，您的好人緣和好待遇，讓我好生羨慕喔！」

陳佩琪說，她那被抓去關快一年的老公啊，如同「賤人賤狗」般地被司法凌虐著，也舉了實際例子，像檢查官想像一下理由就亂亂來搜索，法官關他一整年，問了個老半天，結果只聽柯黑講的，啊哈，不就是「賤人賤狗」，「豬狗不如」嗎？

陳佩琪反問，「斑斑，您評評理，我有說錯嗎？今天看到您和我老公受到的待遇之不同，我所言不假吧？嗚嗚，請斑斑大人出來幫我那可憐的賤狗老公說說幾句話啦，在此求求您了！」

相關新聞

陳佩琪用「這2字」嗆賴清德愛狗！醫傻眼：好像沒聽過醫師用這詞

陳佩琪扯賴清德愛狗「殘障」！她籲柯文哲：要不要關心一下你老婆

影／愛犬被陳佩琪轟「殘障三腳狗」　賴清德曬斑斑：我要去上班了

獨／憂藍委變CIA走狗！黃復興發動電話戰　要求5/5「就是挺黨版」

蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...