癌症是許多人面臨的醫療困境，對女性而言，子宮頸癌更是頭號隱藏殺手，澳洲的科學家經過長期努力，推廣疫苗接種防治，從目前進度看來，有望在2035年甚至更早以前，完成「消除」子宮頸癌的目標，若成真，也將成為全球第一國。
根據《BBC》報導，子宮頸癌是全球女性第4大常見癌症，主要由高風險型人類乳突病毒（HPV）引起，但幸運的是，HPV也是少數可以透過接種疫苗來預防的癌症成因之一。
知名子宮頸癌權威、澳洲流行病學家和癌症研究員坎菲爾（Karen Canfell）指出，經過多年努力，澳洲的公共衛生創新為世衛組織（WHO）提供一個可以效仿的範例，讓全球衛生專家看到了擺脫癌症的希望。2006年，昆士蘭大學（University of Queensland）實驗室取得了突破性進展，為嘉喜（Gardasil）疫苗的研發提供了核心技術，可以預防HPV感染並獲得藥物監管機構的批准；1年後，澳洲成為世界上第一個推行全國相關疫苗接種計畫的國家。
除了廣泛的疫苗接種計劃，澳洲也推出高水準的篩檢方案，如2017年改採更敏感的HPV檢測取代傳統子宮頸抹片，檢查頻率降為每5年1次，並提供女性自行採樣選項。
報導提醒，所謂「消除」並非指癌症完全消失，以數據化來看，意味著發生率降至每10萬人少於4例，而目前澳洲的數字約為每10萬名女性6.3例。自1982年有紀錄以來，該國子宮頸癌的發生率、死亡率皆已減半。
更令人振奮的是，2021年的最新數據更顯示，該國25歲以下女性首次出現「零確診」紀錄，雖然還不是所有年齡層的女性，但可以看到「消除」這種癌症的概念正在逐步實現。至於疫苗覆蓋率，澳洲15歲以下的女孩接種率已超過80%，在關鍵年齡層中，則有85%女性都接受過篩檢。
不過，坎菲爾也警告，這項消除計畫的進展並不平均，尤其是對澳洲原住民、偏遠的托列斯海峽（Torres Strait ）島民而言，長期面臨較差的醫療環境，健康狀況也更低落。從數據來看，澳洲原住民女性的子宮頸癌發生率為其它群體女性的2倍，死亡風險更高達3倍以上，而且常常在罹癌晚期才被發現。
按照目前的趨勢，若想讓澳洲原住民和托列斯海峽島民也跟上「消除」子宮頸癌的目標，將比全國進度設定的2035年還要晚12年。像坎菲爾這樣的專家一直試圖說服政府，消除子宮頸癌是一項划算投資，從長遠來看，不僅有益於國民健康，還能幫官方省錢，比如有更多健康女性能留在勞動市場更久，進而提高經濟生產力。
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知名子宮頸癌權威、澳洲流行病學家和癌症研究員坎菲爾（Karen Canfell）指出，經過多年努力，澳洲的公共衛生創新為世衛組織（WHO）提供一個可以效仿的範例，讓全球衛生專家看到了擺脫癌症的希望。2006年，昆士蘭大學（University of Queensland）實驗室取得了突破性進展，為嘉喜（Gardasil）疫苗的研發提供了核心技術，可以預防HPV感染並獲得藥物監管機構的批准；1年後，澳洲成為世界上第一個推行全國相關疫苗接種計畫的國家。
除了廣泛的疫苗接種計劃，澳洲也推出高水準的篩檢方案，如2017年改採更敏感的HPV檢測取代傳統子宮頸抹片，檢查頻率降為每5年1次，並提供女性自行採樣選項。
報導提醒，所謂「消除」並非指癌症完全消失，以數據化來看，意味著發生率降至每10萬人少於4例，而目前澳洲的數字約為每10萬名女性6.3例。自1982年有紀錄以來，該國子宮頸癌的發生率、死亡率皆已減半。
更令人振奮的是，2021年的最新數據更顯示，該國25歲以下女性首次出現「零確診」紀錄，雖然還不是所有年齡層的女性，但可以看到「消除」這種癌症的概念正在逐步實現。至於疫苗覆蓋率，澳洲15歲以下的女孩接種率已超過80%，在關鍵年齡層中，則有85%女性都接受過篩檢。
不過，坎菲爾也警告，這項消除計畫的進展並不平均，尤其是對澳洲原住民、偏遠的托列斯海峽（Torres Strait ）島民而言，長期面臨較差的醫療環境，健康狀況也更低落。從數據來看，澳洲原住民女性的子宮頸癌發生率為其它群體女性的2倍，死亡風險更高達3倍以上，而且常常在罹癌晚期才被發現。
按照目前的趨勢，若想讓澳洲原住民和托列斯海峽島民也跟上「消除」子宮頸癌的目標，將比全國進度設定的2035年還要晚12年。像坎菲爾這樣的專家一直試圖說服政府，消除子宮頸癌是一項划算投資，從長遠來看，不僅有益於國民健康，還能幫官方省錢，比如有更多健康女性能留在勞動市場更久，進而提高經濟生產力。