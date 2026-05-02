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▲許志豪（上）想求認識律師朋友，結果釣出前總統陳水扁留言：「被吊銷執照的算嗎？」（圖／Threads）

歌手許志豪近期忙於籌備下月19日在台北Legacy舉辦的演唱會，閒暇之餘他常常在Threads上分享日常互動。日前他發文表示：「想交一位律師朋友」，意外釣出前總統陳水扁回應：「律師執照被吊銷的算嗎？」引發大量網友留言與轉發，截止目前已超過50萬瀏覽，還有3.9萬人朝聖按讚。許志豪發文寫下：「今天的目標，是交到一位律師朋友」，沒想到留言區驚見來自前總統陳水扁的身影，幽默自cue回覆：「律師執照被吊銷的算嗎？」除了大開自己玩笑以外，句尾還配上一個淚眼汪汪的表情符號，短短一句話掀起網路熱議，也讓這則留言在短短一天衝出超過50萬瀏覽、並累積約3.9萬人按讚。網友看到後紛紛留言表示：「阿扁總統的律照含金量真的很可怕，在律師總量管制的時代一張抵得過現在十張以上」、「阿扁玩地獄梗的技術會不會太好」、「就像黑傑克一樣，執照被吊銷了還是神醫」。笑說前總統十分活網又太幽默，不少人甚至喊話也想跟阿扁總統當朋友，討論持續延燒。許志豪本人看到留言也忍不住直呼：「嚇到我了！是阿扁總統來了！」除了陳水扁的爆紅留言外，金曲台語歌王蘇明淵也加入互動，幽默回應：「你早就有律師朋友了，我是阿淵律師」，並提醒他沒事不要常找律師，因為通常不是什麼好事，許志豪則溫馨喊話：「但要常常聽到您的好歌聲」。陳水扁在1973年大三時考取律師高考並獲全國榜首，1974年取得證書，曾為海商法律師。然而2010年因為貪污案被判刑11年定讞。根據《律師法》相關規定及修正後的制度，法務部於2021年11月作出廢止律師證書的行政處分。