一趟原本平凡的烏克蘭探親行程，意外牽起一段改變人生的緣分。女子尤莉亞在探親途中，遇見一隻體型異常嬌小的幼貓「瑪西」，將牠帶回家照顧後才發現，原來瑪西一直保持奶貓的模樣，並非發育遲緩，而是因爲基因異常罹患侏儒症，這種疾病使牠無法正常生長，即使3歲體重仍僅約900克。所幸儘管身形特殊，瑪西依然活潑好奇，與家中其他貓咪相處融洽，也在飼主細心照顧下，健康狀況維持穩定。
烏克蘭探親撿到異常小奶貓！3歲體重才900克
根據《搜狐》報導，尤莉亞在親戚家遇見一窩剛出生不久的小貓，其中一隻體型特別嬌小的幼貓讓她一眼難忘，當場決定帶回家飼養，並替牠取名為「瑪西」。尤莉亞起初以為瑪西只是發育比較慢的小貓，只要細心照顧，應該能逐漸追上其他同齡貓的成長速度。
然而隨著時間推移，尤莉亞才發現情況並不如預期。當其他幼貓逐漸長成健康的成貓時，瑪西的體型卻幾乎沒有變化，始終維持小巧模樣，彷彿停留在幼貓階段。直到接受醫療檢查後，原因才終於水落石出。
獸醫檢查曝心碎原因！小奶貓患侏儒症長不大
原來瑪西罹患罕見的侏儒症，這是一種由基因異常導致的疾病，會影響生長激素分泌，使骨骼與器官發育停滯。儘管已經3歲，瑪西的體重卻僅約900克，幾乎等同一瓶礦泉水的重量，甚至可以輕鬆被托在掌心之中。
不過，身體條件的限制並未影響瑪西的生活。牠仍舊活潑地在家中穿梭，對周遭環境充滿好奇，明亮的眼神流露出對世界的探索慾望。瑪西與家中另外兩隻成年貓相處融洽，對方也會主動照顧這位體型嬌小的「家人」。
雖然瑪西健康狀況較為脆弱、容易生病，但在尤莉亞細心照料下，整體狀況依然穩定，許多人也因此感到欣慰，幸好瑪西遇到了值得信賴的溫暖家庭。
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根據《搜狐》報導，尤莉亞在親戚家遇見一窩剛出生不久的小貓，其中一隻體型特別嬌小的幼貓讓她一眼難忘，當場決定帶回家飼養，並替牠取名為「瑪西」。尤莉亞起初以為瑪西只是發育比較慢的小貓，只要細心照顧，應該能逐漸追上其他同齡貓的成長速度。
然而隨著時間推移，尤莉亞才發現情況並不如預期。當其他幼貓逐漸長成健康的成貓時，瑪西的體型卻幾乎沒有變化，始終維持小巧模樣，彷彿停留在幼貓階段。直到接受醫療檢查後，原因才終於水落石出。
原來瑪西罹患罕見的侏儒症，這是一種由基因異常導致的疾病，會影響生長激素分泌，使骨骼與器官發育停滯。儘管已經3歲，瑪西的體重卻僅約900克，幾乎等同一瓶礦泉水的重量，甚至可以輕鬆被托在掌心之中。
不過，身體條件的限制並未影響瑪西的生活。牠仍舊活潑地在家中穿梭，對周遭環境充滿好奇，明亮的眼神流露出對世界的探索慾望。瑪西與家中另外兩隻成年貓相處融洽，對方也會主動照顧這位體型嬌小的「家人」。
雖然瑪西健康狀況較為脆弱、容易生病，但在尤莉亞細心照料下，整體狀況依然穩定，許多人也因此感到欣慰，幸好瑪西遇到了值得信賴的溫暖家庭。