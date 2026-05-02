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▲程春蓮當年被譽為最像「劉三姐」的演員，也因此打開她的演藝之路。（圖／翻攝自微博）

程春蓮憑《劉三姐》爆紅 農村女孩逐漸走歪

▲程春蓮（中）在法庭上大喊：「這不公平！」但還是得在判決書上簽名。（圖／翻攝自微博）

程春蓮陪睡103次 非法收入超過76萬

中國影壇曾紅極一時的女星程春蓮，因出演經典作品《劉三姐》走紅，清新形象深植人心，然而這位昔日女神的人生卻出現劇烈轉折，不僅被爆出陪睡政府官員超過103人，更是貪汙超過76萬，最終因涉及重大經濟犯罪遭判死刑，成為中國史上第一個被槍決的女星。出生於貧困家庭的程春蓮，憑藉過人天賦與努力進入歌舞團發展，15歲進入黃石歌舞團便在舞台與影視領域嶄露頭角，她因參與《劉三姐》相關演出而聲名大噪，成功翻轉人生，也讓她一躍成為當時備受矚目的新星，星途一度被看好。在演藝事業高峰期，程春蓮選擇轉往商業領域發展，進入石油相關產業，據後續調查指出，她利用自身知名度拓展人脈，並與多方人士建立不當關係，以取得更多資源與石油配額，原本被視為拓展事業版圖，卻逐漸偏離正軌。案件曝光後顯示，程春蓮透過與多名官員陪睡超過103次來取得資源，再將石油進行私下倒賣轉售牟利，在短時間內累積超過76萬元，這筆金額在當時可說是相當可觀，當時社會對於相關案件高度關注，輿論迅速發酵。隨著調查深入，整起事件被定性為重大經濟犯罪，震動社會與演藝圈。經歷長時間調查與審理，程春蓮最終被判處死刑，並於1989年執行，據悉當時她在法庭上聲嘶力竭怒吼：「這不公平！」這起案件也為她的人生畫下句點，同時成為中國史上第一個伏法的女演員，她的案件被列為中國6大經濟犯罪案之一。