今（2）日為勞動節連續假期第2天，高公局預估交通量在預期範圍內，除國1北向東湖-汐止及國1高架北向堤頂-汐止端，其餘路段均能維持行車順暢。另外，高公局提醒用路人，預估下午有12處路段恐壅塞。

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今日上午國道發生3起車禍，均導致車輛回堵影響整體車流。上午9時31分在國3北向323.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時41分排除，造成後方車流回堵2公里。

另，10時10分在國1北向351公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時21分排除，造成後方車流回堵3公里。10時13分於國1高架南向69.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於10時33分排除，造成後方車流回堵1公里。

截至上午11時，國道全線交通量為30.9百萬車公里，高公局預估今日交通量為107百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。預判今日下午重點壅塞路段，分別為

  • 國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統
  • 國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪
  • 國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林
  • 國4西向潭子系統-豐勢
  • 國6西向東草屯-霧峰系統
  • 國10西向仁武-左營端等路段 
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李青縈編輯記者

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