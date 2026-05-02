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國民黨軍購分歧越演越烈，黨中央為了護航3800億+N黨版，從副主席季麟連揚言開除立法院長韓國瑜，到文傳會主委尹乃菁坦言，黨內有股很大的聲音認為超過3800億就是CIA走狗的說法，引爆中廣前董事長趙少康回擊，「那我如果講3800億是中共的走狗呢？無聊！」，國民黨考紀會主委張雅屏如今也參戰，直呼如果前總統蔣中正、蔣經國還在，最不能接受的是「失序」，黨團決議卻被個別人公開否定，絕不會通過沒有要價書的軍購；但也不會讓黨內決策在媒體上被推翻，稱「誰把國防變成政治表演？」張雅屏昨在臉書表示，不是要不要軍購，而是怎麼負責，有綠委見縫插針問「如果是蔣中正、蔣經國面對今天的兩岸與國際局勢會怎麼選」，他認為兩蔣一定支持軍購，但不可能接受沒有要價書的軍購，因為預算必須可控，決策責任必須清楚，軍購不能變成空白授權，換句話說：嚴審，不是阻擋，而是基本原則。張雅屏說，兩蔣最不能接受的，其實是現在這種狀況，今天真正的問題，不在條文，而在「失序」：黨團已決議，卻被個別人公開否定，對外訊號混亂，讓外界看不懂台灣立場，國防議題被政治操作，失去戰略高度。張雅屏說，如果兩蔣在，他們一定會嚴審特別條例，絕不會通過沒有要價書的軍購；但也不會讓黨內決策在媒體上被推翻。今天的「3800億＋N」，本質上正是：分階段、可審查、有條件、可負責的決策模式。張雅屏更表示，當黨團3月5日已經做出決議時，究竟是誰，在否定黨團的決策？又是誰，把國防變成政治表演？黑色一點，若兩蔣在世，也沒可能有民進黨1.25兆這種被質疑為預備貪污性軍購案，更說黨版是責任不是問題，決策紀律比立場更重要