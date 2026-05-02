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近期台北市鼠患頻傳，市府投放老鼠藥因應。環境部表示，防治鼠患優先落實「三不」原則，殺鼠劑應為最後手段，同時引用專家徐爾烈建議的「用藥三守則」，提醒地方政府及相關防治單位留意，避免造成其他貓狗鳥類的中毒風險。環境部表示，防範鼠患優先落實三不的源頭管理——「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」。在進行公共區域整備時，應優先針對髒亂點、廚餘置放處及下水道進行徹底清潔與疏濬，斷絕老鼠食物來源。若環境整頓後仍有鼠患，再優先採用捕鼠籠等物理防治工具。針對化學防治的老鼠藥（殺鼠劑），環境部引用台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈的「用藥三守則」：1. 最後手段原則：僅在物理防治效果有限時，才考慮使用殺鼠劑。不應將大規模投藥作為常態性的唯一防治手段，以免造成環境負擔及非目標生物（如犬、貓、鳥類）的中毒風險。2. 適量與隱蔽投放：使用環境用藥時，必須嚴格遵守「適量投放、隱蔽角落」原則。施藥點應選擇老鼠經常出沒的隱蔽處，對鼠患頻率高的區域應加強巡查，若發現鼠洞，可將鼠藥直接投入鼠洞並封閉鼠洞；戶外使用鼠藥宜置入鼠餌盒內，防止幼童與寵物直接接觸，並明確標示，定期檢查鼠隻有無取食並補充鼠藥，增加老鼠取食的成功率。3. 戶外避免使用，居家小心使用黏鼠板：為符合動物福利並減少後續清理困難，應盡量避免在公共開放空間使用黏鼠板，以免誤傷其他非目標動物。環境部化學署表示，民眾居家防鼠可參考環境部「居家防鼠盲點大體檢」，檢查家中孔洞、密封食物並清理雜物。若必須使用滅鼠藥，應選購經環境部核准的合格環境用藥，並詳閱標示說明書，確保人畜安全。