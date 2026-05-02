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2026 年台灣最強漁港是它！2個月狂吸百萬人潮

2026年台灣漁港景點觀光人次排行（統計期間1至2月）

▲2026年台灣漁港景點觀光人次排行。（圖／Gemini生成）

王功漁港魅力無窮！漁火節、千人烤蚵全台獨有

▲王功福海宮香火傳承已有300年，成為漁民的守護神，也是台灣中部的信仰中心之一。（圖／王功福海宮臉書）

▲王功漁港還有獨特的牛車搭乘活動，可以讓遊客搭上牛車出海親自看蚵田，品嘗鮮美烤蚵。（圖／翻攝王功國珍觀光鐵牛車臉書）

新竹南寮漁港來勢洶洶！全新漁產直銷中心更舒適

▲新竹漁港全新的南寮漁產直銷中心在 2026 年 2 月初正式盛大開幕。（圖／南寮漁產直銷中心）

五一勞動節連假進入第二天，國道依舊塞到不行，許多民眾出遊都想避開容易塞車的熱門景點。對此，各縣市海邊的觀光漁港或許能成為您的最佳選擇！根據觀光署最新統計資料顯示，2026 年台灣「最強漁港」由彰化的「王功漁港」拿下，短短 2 個月就吸引超過 150 萬名遊客，再度創下新紀錄；另外，新竹南寮漁港也因全新的漁產直銷中心落成，強勢重返第四名的寶座。觀光署公布的 2026 年 1 至 2 月觀光人潮數據顯示，位於彰化縣芳苑鄉的王功漁港，短短 2 個月內就以突破 150 萬的遊客人次拿下人氣王。完整漁港類景點排名如下：事實上，王功漁港自 2024 年納入觀光署遊客人次統計後，就一直霸佔著最強漁港的名號至今。從 2024 全年度累積的 407 萬遊客，到 2025 年躍升至 781 萬人次，如今 2026 年前兩個月就已達 150 萬人次，突破自身紀錄顯然只是時間問題。至於王功漁港為何能連續多年維持高人氣，力壓其他競爭對手呢？這是因為王功漁港附近有王功福海宮，香火傳承已有300年，成為漁民的守護神，也是台灣中部的信仰中心之一，到了每年6月，當地還會舉辦王功漁火節活動，除了美麗的高空煙火連續施放8分鐘，還有演唱會活動，每年都能吸引百萬人潮到訪。跟普通漁港只能買買漁貨不同，王功漁港還有獨特的牛車搭乘活動，可以讓遊客搭上牛車出海親自看蚵田，還能體驗挖蛤蜊的活動，之後就開始爽嗑烤蚵，漁火節期間還有「千人烤蚵」盛大舉行，也讓王功漁港成為全台灣最具特色的觀光漁港。除了穩坐龍頭的王功漁港，北部還有一個漁港的動態值得關注，那就是「新竹南寮漁港」。去年 10 月，當地受到舊漁產直銷中心停業影響，遊客人潮一度出現顯著下滑；但隨著全新的南寮漁產直銷中心在 2026 年 2 月初正式盛大開幕，立刻迎來了轉機。在今年 2 月單月，南寮漁港就吸引了超過 31 萬的遊客人潮，人氣大幅回升。挾帶著這股追趕淡水、蚵仔寮漁港的強大勢頭，南寮漁港非常有機會成為 2026 年度表現最亮眼的黑馬景點！