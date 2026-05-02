五一勞動節連假進入第二天，國道依舊塞到不行，許多民眾出遊都想避開容易塞車的熱門景點。對此，各縣市海邊的觀光漁港或許能成為您的最佳選擇！根據觀光署最新統計資料顯示，2026 年台灣「最強漁港」由彰化的「王功漁港」拿下，短短 2 個月就吸引超過 150 萬名遊客，再度創下新紀錄；另外，新竹南寮漁港也因全新的漁產直銷中心落成，強勢重返第四名的寶座。
2026 年台灣最強漁港是它！2個月狂吸百萬人潮
觀光署公布的 2026 年 1 至 2 月觀光人潮數據顯示，位於彰化縣芳苑鄉的王功漁港，短短 2 個月內就以突破 150 萬的遊客人次拿下人氣王。完整漁港類景點排名如下：
2026年台灣漁港景點觀光人次排行（統計期間1至2月）
第1名：彰化王功漁港(含海空步道)，150萬0950人次。
第2名：高雄蚵仔寮漁港，106萬1411人次。
第3名：淡水漁人碼頭，66萬2863人次。
第4名：新竹南寮漁港，45萬5779人次。
第5名：桃園永安漁港，39萬2743人次。
第6名：桃園竹圍漁港，37萬5675人次。
第7名：台中梧棲觀光漁港(含台中海洋館)，31萬4638人次。
第8名：苗栗縣龍鳳漁港，19萬6451人次。
第9名：基隆正濱漁港，13萬2154人次。
王功漁港魅力無窮！漁火節、千人烤蚵全台獨有
事實上，王功漁港自 2024 年納入觀光署遊客人次統計後，就一直霸佔著最強漁港的名號至今。從 2024 全年度累積的 407 萬遊客，到 2025 年躍升至 781 萬人次，如今 2026 年前兩個月就已達 150 萬人次，突破自身紀錄顯然只是時間問題。
至於王功漁港為何能連續多年維持高人氣，力壓其他競爭對手呢？這是因為王功漁港附近有王功福海宮，香火傳承已有300年，成為漁民的守護神，也是台灣中部的信仰中心之一，到了每年6月，當地還會舉辦王功漁火節活動，除了美麗的高空煙火連續施放8分鐘，還有演唱會活動，每年都能吸引百萬人潮到訪。
跟普通漁港只能買買漁貨不同，王功漁港還有獨特的牛車搭乘活動，可以讓遊客搭上牛車出海親自看蚵田，還能體驗挖蛤蜊的活動，之後就開始爽嗑烤蚵，漁火節期間還有「千人烤蚵」盛大舉行，也讓王功漁港成為全台灣最具特色的觀光漁港。
新竹南寮漁港來勢洶洶！全新漁產直銷中心更舒適
除了穩坐龍頭的王功漁港，北部還有一個漁港的動態值得關注，那就是「新竹南寮漁港」。去年 10 月，當地受到舊漁產直銷中心停業影響，遊客人潮一度出現顯著下滑；但隨著全新的南寮漁產直銷中心在 2026 年 2 月初正式盛大開幕，立刻迎來了轉機。
在今年 2 月單月，南寮漁港就吸引了超過 31 萬的遊客人潮，人氣大幅回升。挾帶著這股追趕淡水、蚵仔寮漁港的強大勢頭，南寮漁港非常有機會成為 2026 年度表現最亮眼的黑馬景點！
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觀光署公布的 2026 年 1 至 2 月觀光人潮數據顯示，位於彰化縣芳苑鄉的王功漁港，短短 2 個月內就以突破 150 萬的遊客人次拿下人氣王。完整漁港類景點排名如下：
2026年台灣漁港景點觀光人次排行（統計期間1至2月）
第1名：彰化王功漁港(含海空步道)，150萬0950人次。
第2名：高雄蚵仔寮漁港，106萬1411人次。
第3名：淡水漁人碼頭，66萬2863人次。
第4名：新竹南寮漁港，45萬5779人次。
第5名：桃園永安漁港，39萬2743人次。
第6名：桃園竹圍漁港，37萬5675人次。
第7名：台中梧棲觀光漁港(含台中海洋館)，31萬4638人次。
第8名：苗栗縣龍鳳漁港，19萬6451人次。
第9名：基隆正濱漁港，13萬2154人次。
事實上，王功漁港自 2024 年納入觀光署遊客人次統計後，就一直霸佔著最強漁港的名號至今。從 2024 全年度累積的 407 萬遊客，到 2025 年躍升至 781 萬人次，如今 2026 年前兩個月就已達 150 萬人次，突破自身紀錄顯然只是時間問題。
除了穩坐龍頭的王功漁港，北部還有一個漁港的動態值得關注，那就是「新竹南寮漁港」。去年 10 月，當地受到舊漁產直銷中心停業影響，遊客人潮一度出現顯著下滑；但隨著全新的南寮漁產直銷中心在 2026 年 2 月初正式盛大開幕，立刻迎來了轉機。
在今年 2 月單月，南寮漁港就吸引了超過 31 萬的遊客人潮，人氣大幅回升。挾帶著這股追趕淡水、蚵仔寮漁港的強大勢頭，南寮漁港非常有機會成為 2026 年度表現最亮眼的黑馬景點！