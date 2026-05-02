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▲范姜彥豐（如圖）今日在台中出席一日店長活動，問到妻子粿粿和王子婚外情的風暴，表示身分證配偶欄還沒有改變。（圖／記者嚴俊強攝）

范姜彥豐在妻子粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）爆發婚外情之後提告，，他不受背叛影響，今（2）日在台中出席一日店長活動，表示心情很好，提到判決出爐則稱只是一個小小階段性的發展，事情不會就此了結。他也認了：「身分證後面仍是原本的樣子。」表明配偶欄上仍是江瑋琳，還沒有正式離婚，一切會按照司法的程序，因此目前尚未解決。粿王不倫引起爭議風暴，范姜彥豐和他們公開交戰，甚至走上法律途徑，除了法庭判決已經確認粿王需要付出賠償金100萬、范姜彥豐勝訴之外，外界也關心他們是否向范姜彥豐道歉？他答道：「就是大家看到的這樣。」顯然除了檯面上發布的道歉文字外，私下並沒有向范姜彥豐有些表示。他也坦承身分證後面也還是原本的樣子，與粿粿的婚姻尚未確定結束，只能慢慢解決。今日台中的活動現場艷陽高照、天氣極佳，范姜彥豐上工前還在IG打卡寫下：「台中的朋友下午見。」現場更親自特調飲料給粉絲，似乎不受妻子外遇影響心情。他也表示很久沒來台中，天氣跟心情都很好，也不會太緊張，更很開心看到有認識很久的粉絲來支持他。對於和粿王之間的法庭戰，他表示自己都不會擔心，後續還會有官司在進行，判決書出爐他勝訴，至少能讓他先放鬆一下心情。除此之外，范姜彥豐聽到粿粿提告他偷iPad，則是回嗆：「他們可能沒招了吧？」自信並未偷竊，不怕調查。也說到最近瘦了3公斤，但不是受到家事風暴影響心情，而是剛好得了腸胃炎。王子（邱勝翊）遭控介入粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐婚姻，粿粿隨後在IG上傳長達17分鐘影片說明婚變，坦承與王子之間確實有踰矩行為，但強調婚姻破裂並非第三者造成。事件爆發後，王子演藝工作全面停擺，之後又捲入逃兵爭議，形象持續受挫。「粿王不倫案」進入法院審理，僅范姜彥豐本人出庭，粿粿與王子則由律師代理。雙方同意賠償100萬元，但希望判決內容不公開，遭范姜彥豐拒絕。法官聽取雙方說法後，案件定於4月28日下午宣判。4月28日法院宣判，確定粿粿須賠償范姜彥豐100萬元，判決書涉及隱私部分採匿名處理。不過4月30日判決全文被公開，當事人以代號呈現（B01粿粿、B02王子、A01范姜彥豐），內容指出粿粿跟王子曾一同赴美旅遊返台後頻繁往來、同進同出，關係已超出一般朋友界線，甚至出現踰矩行為，且未刻意避諱，導致范姜彥豐精神受損並提出求償。大家也好奇判決書為何被揭露，只要到「司法院法學資料檢索系統」，搜尋關鍵字「士林地法院115年度訴第字377號」就能夠看到判決書全文。