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國民黨內對軍購議題出現分歧，國民黨文傳會主委尹乃菁甚至說，超過3800億就是親美派、中情局（CIA）走狗，引起外界關注。對此，民進黨立委吳思瑤今（2）日痛批，國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁為了私利，賣國求榮。針對軍購議題，國民黨文傳會主委尹乃菁直言，超過3800億就是親美派、中情局（CIA）走狗；中廣前董事長趙少康則批，那3800億元是中共的走狗？新北市長侯友宜認為，他的意見與行政院8年1.25兆元版本相近；此外，在此同時，鄭麗文拋出訪美國時，盼能與川普會面，相關言行備受外界關注。對此，吳思瑤批評，鄭麗文口口聲聲說「習鄭會」會是選舉的大利多，指的是鄭問鼎總統大位的選舉；吳諷刺，鄭麗文在習鄭會之後食髓知味，要搞「川鄭會」自抬身價，美國人應該會問「excuse me，請問你哪位？」吳思瑤提到，傅崐萁圖謀立院副院長一職，不惜用「拖擋砍」軍購換取北京關愛的眼光；他直言，國民黨誰在賣黨求榮他無權置喙，但鄭麗文、傅崐萁為了私利，賣國求榮倒很清楚！