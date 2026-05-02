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有網友昨（1日）直擊一名婦人帶著2名孩子過斑馬線遇救護車通行，1名孩童突然加速往前衝，救護車因此停下等候3人加速通行，讓行人優先還是救護車優先引發熱議。交通部表示，根據規定，行人在道路上聞消防車、救護車、警備車等警號不立即避讓，將可罰500元罰鍰。一名婦人牽著兩名孩童過馬路，其中一名年幼孩童突然往前衝出，讓救護車不得不停車等候，畫面曝光後短時間吸引超過40萬人觀看。從影片可見，婦人原本聽到救護車聲響似乎有意停下，但因孩子突然衝出，她來不及制止，只能加快腳步帶著兩人通過路口，導致救護車行程受阻。對此，交通部表示，救護車在開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，依法享有優先通行權，不僅車輛需立即避讓，行人通過路口時也應主動禮讓。若未禮讓，可能違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款，可處500元罰鍰。交通部也進一步說明，若行人故意或強行阻礙救護車通行，恐涉及刑法強制罪或妨害公務罪；若因此延誤救護，導致傷者重傷或死亡，還可能涉及過失致重傷或過失致死，並須負擔民事賠償責任。此外，駕駛若未禮讓鳴笛中的救護車，可處3600元罰鍰並吊銷駕照；若造成傷亡，罰鍰將提高至6000元至9萬元，並同樣面臨吊銷駕照處分。