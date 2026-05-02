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▲小映透過社群控訴婚宴會館，為姊姊婚禮被打亂發聲。（圖／翻攝自小映IG@yingcih_7）

小映姊姊婚禮前突發意外 長輩廁所滑倒傷勢不輕

▲小映家人曬出奶奶摔傷的照片，指控婚宴會館冷處理，事後要求道歉。（圖／翻攝自小映姊姊Threads）

撤告仍被要求道歉 爭議再度升溫

味全龍啦啦隊Dragon Beauties隊長小映昨（1）日透過社群發聲，揭露姊姊婚禮期間，奶奶在婚宴會館廁所摔傷而錯過婚禮，她們認為是現場地面疑似有積水導致，但會館後續處理態度消極，在長時間交涉過程中多次遭遇推託與延宕，他們最後決定撤告，沒想到撤告後卻被會館反要求道歉。消息曝光後，不少粉絲與網友紛紛留言聲援，也讓整起事件迅速在網路上延燒。對此，《NOWNEWS今日新聞》致電婚宴會館，對方向記者表示今日會由總公司負責對外發聲：「不方便回應，謝謝。」事件發生於2025年12月28日，小映的姊姊在人生重要的婚禮當天，卻因突發狀況留下遺憾。根據家屬說法，婚禮進場前，奶奶在婚宴會館廁所內不慎滑倒，現場地面疑似有積水情形，導致意外發生。家人緊急將人送醫，經診斷為頭部撕裂傷並需縫合，後續更進行腰椎壓迫性骨折手術，傷勢相當嚴重，也因此錯過婚禮重要時刻。小映指出家人原本選擇低調處理此事，希望透過理性溝通獲得合理說明與回應，姊姊甚至拒絕媒體報導協助，然而在長時間交涉過程中，卻多次遭遇推託與延宕，讓家屬在照顧傷者之餘，還需承受額外壓力，最終對相關單位的處理方式感到失望。小映透露，因為事發至今已經半年，一家人討論過後覺得曠日費時因此撤告，未料姊姊在近日透過律師收到對方訊息，指出管理部協理來電要求為「提告」及「索賠」一事道歉，並質疑存在誣告問題，對此小映直言難以接受，姊姊情緒也因此受到影響，無奈表示「走到最後反而變成需要道歉的人」，讓整起事件再度掀起討論。針對相關指控，《NOWNEWS今日新聞》致電婚宴會館求證，對方僅回應將由總公司統一對外說明，暫不便回應細節。至於後續發展如何，仍有待官方進一步說明。不過這起事件已引發不少討論，也讓婚宴場地安全與危機處理機制，再度成為外界關注焦點。