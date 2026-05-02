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年底地方大選腳步逼近，苗栗市長選舉部分，現任國民黨籍市長余文忠將爭取連任，無黨籍議員禹耀東也表態投入選戰，綠營部分，傳出不分區立委林月琴可能參戰。對此，林月琴今（2）日坦言，若有機會為故鄉服務，會義不容辭。為迎接母親節到來，林月琴上午陪同民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安，以及縣議員徐筱菁、苗栗市民代表李建宏等人，前往苗栗市北苗市場掃街拜票，並發放康乃馨給鄉親。對於是否投入苗栗市長選舉，林月琴表示，今天主要是來輔選，他本身是苗栗市人，且就住在北苗，對家鄉有一定程度的關心，當陳品安接受黨提名參選苗栗縣長，他就跟陳品安說，「要好好照顧我的家鄉」。不過，林月琴也說，若有幸回故鄉，他非常樂意，因為他希望故鄉能更好；他強調，他出生長大的苗栗市，幾乎都沒有改變，希望市政能透過專業去改造、去打拚。林月琴直言，回歸鄉里，讓鄉里不一樣，「如果有機會的話，當然是義不容辭」。