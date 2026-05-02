美國大型廉航「精神航空」（Spirit Airlines）近年陷入財務危機，又因伊朗戰爭導致國際油價上漲而雪上加霜，在不到1年的時間內2度申請破產。現在，隨著一項5億美元的政府紓困協議破局，「精神航空」關門在即，最快將於美東時間2日凌晨3點（台灣時間2日下午3點）起停運。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，精神航空先前與華府已針對5億美元的紓困方案達成共識，作為交換，美國政府將獲得該公司90%的股權。
然而，精神航空的債權人則認為，與其接受政府的條件，不如讓精神航空清算其機隊，這樣對他們更有利。
精神航空的倒閉將導致數千人失業，川普總統（Donald Trump）為此感到擔憂，若成真，也將是首間因伊朗戰爭爆發、燃油價格暴漲而破產的航空公司。航空網站Flightradar24的數據顯示，精神航空週六計劃起飛的航班約為290架，週日則是381架。
聯合航空（United Airlines）1位發言人告訴 《CNBC》，如果精神航空真的倒閉，造成機組人員和乘客滯留，有意為這些人提供支援；美國航空（American Airlines）也提出類似構想，願意盡可能提供協助。
原文連結：
Spirit Airlines prepares to shut down after failing to reach deal for bailout lifeline
Spirit Airlines could shut down overnight. Here’s what travelers need to know
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然而，精神航空的債權人則認為，與其接受政府的條件，不如讓精神航空清算其機隊，這樣對他們更有利。
精神航空的倒閉將導致數千人失業，川普總統（Donald Trump）為此感到擔憂，若成真，也將是首間因伊朗戰爭爆發、燃油價格暴漲而破產的航空公司。航空網站Flightradar24的數據顯示，精神航空週六計劃起飛的航班約為290架，週日則是381架。
聯合航空（United Airlines）1位發言人告訴 《CNBC》，如果精神航空真的倒閉，造成機組人員和乘客滯留，有意為這些人提供支援；美國航空（American Airlines）也提出類似構想，願意盡可能提供協助。
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Spirit Airlines prepares to shut down after failing to reach deal for bailout lifeline
Spirit Airlines could shut down overnight. Here’s what travelers need to know