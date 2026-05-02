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5月碳排大戶首次繳納碳費，近期卻有建設公司指稱「碳費造成成本上升，預估建築成本恐增加5%」。環境部今（2）日澄清，碳費徵收不會造成營造原料成本上漲，對整體房價的實際影響僅約萬分之一，影響微乎其微。同時呼籲，不動產業者、建商切勿將「碳費」作為不當哄抬房價或炒作市場的藉口。環境部去年已多次澄清相關訊息，我國碳費制度的收費對象為年排放量達2.5萬公噸以上的「製造業」及「電力業」，並未將營造業及不動產業納入徵收範圍。若從整體房價的成本結構來看，與碳費徵收相關為建築成本中的營造原料製造業，如鋼鐵製品、金屬結構、建築組件及水泥製品等。環境部強調，我國碳費制度不是財政工具，有高達九成的收費對象提出自主減量計畫，適用每噸50至100元的優惠費率。再加上水泥業、鋼鐵業及玻璃業等行業皆被列為「高碳洩漏風險行業」，其排放量適用0.2的係數折扣（打2折）。綜合上述因素，碳費徵收不會造成營造原料成本上漲；對房價的影響僅約0.005%至0.022%，約一萬分之一。另，建設公司業者指「施工過程中碳盤查等支出亦同步增加」，環境部表示，這也是誤解。目前環境部對於應進行碳盤查的對象非常明確，並未包括營造業或建設公司。至於金管會要求上市櫃公司依據「公開發行公司年報應行記載事項準則」進行溫室氣體排放資訊揭露，這是上市櫃公司企業社會責任很重要一環，不應與混為一談。環境部也提醒民眾，若發現有業者明顯以碳費為由進行惡意炒作或哄抬房價的情事，請踴躍向環境部檢舉。民眾可撥打減碳專線 (02)2322-2050，或將相關事證寄至電子信箱netzero@moenv.gov.tw，環境部在接獲通報後，將立即轉交相關權責單位進行嚴格查處，以保障消費者權益及市場公平。