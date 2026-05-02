水煮蛋健康又能快速料理，是許多健身族熱愛的蛋白質來源之一。不過，近日就有一名網友抱怨水煮蛋難剝，好好的一顆蛋被剝得破破爛爛，實在慘不忍睹。對此，內行人指出主因是雞蛋太新鮮，建議先放置2至3天再煮。桂圓自然生態農場也表示，新鮮蛋含較多二氧化碳，會讓蛋白與內膜緊密貼合，增加剝殼難度，更提供3個剝蛋神招，能輕鬆剝出完整水煮蛋。
水煮蛋總是剝到破破爛爛！內行揭關鍵：太新鮮了
一名網友日前在Threads發文求救：「誰可以教我剝出完美的蛋？」她表示自己近期連續煮了好幾次水煮蛋，但每次剝殼都像在苦戰，不只沒辦法整片剝下，蛋白還被撕得坑坑疤疤，讓她崩潰直呼：「近期剝的蛋都長這樣。」
貼文曝光後，不少內行網友紛紛留言點出關鍵在於雞蛋太新鮮，「蛋太新鮮，放幾天再煮，煮好後泡在冰水剝殼」、「這是新蛋，很會黏殼，最好是煮熟丟冰水再剝」、「蛋太新鮮了，你去買全聯或大賣場的蛋，就沒有這個問題了，每一顆超好剝超滑溜」、「雞蛋買回來放個三五天，水煮雞蛋完全不黏殼，不用技巧」。
也有人建議，「煮的時候多加一些鹽，熟了之後過冷水，剝的時候開一點點水，邊沖邊剝」、「煮蛋時加一點鹽或醋，煮開後小火5分鐘，用冰水冰鎮一下就很好剝」、「蒸之前，蛋的氣室先捅一個小洞」。
雞蛋最好先放3天再煮！廚師揭下鍋小技巧
事實上，桂圓自然生態農場官網曾指出，多數人誤以為蛋殼難剝代表不新鮮，但真相剛好相反。越新鮮的雞蛋反而越容易黏殼，主因是蛋白內含較高濃度的二氧化碳，會讓蛋白與內膜緊密貼合，導致剝殼困難。
🟡水煮蛋好剝妙招
1.雞蛋放置2至3天再煮：
這段時間能讓雞蛋內的二氧化碳逐漸釋放，降低蛋白與內膜的附著程度，剝殼會更順手。
2.冷藏保存雞蛋：
將雞蛋放入冰箱存放幾天，不僅能維持新鮮，也有助於穩定蛋內狀態。
3.煮蛋祕招：
雞蛋煮熟後，立刻放入冰水中降溫，可幫助蛋白與內膜分離，提升剝殼成功率。另外在水中加入少量鹽或醋，也能讓效果更好。
過去也曾有一名日本廚師在《Yahoo JAPAN》專欄中分享，若在烹煮前，先在雞蛋底部較圓的一端輕輕戳出小孔，能讓加熱時膨脹的氣體釋放，並讓少量水分進入蛋白與薄膜之間，進一步減少沾黏情形。
煮熟之後，也可以直接在水中剝殼。因為水能滲入蛋殼與蛋白之間，幫助撐開薄膜，使蛋殼更容易剝落。同時這樣做還有一個優點，就是蛋殼碎片不易四處飛散，也不會把桌面弄得凌亂，清理起來相對輕鬆。
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一名網友日前在Threads發文求救：「誰可以教我剝出完美的蛋？」她表示自己近期連續煮了好幾次水煮蛋，但每次剝殼都像在苦戰，不只沒辦法整片剝下，蛋白還被撕得坑坑疤疤，讓她崩潰直呼：「近期剝的蛋都長這樣。」
貼文曝光後，不少內行網友紛紛留言點出關鍵在於雞蛋太新鮮，「蛋太新鮮，放幾天再煮，煮好後泡在冰水剝殼」、「這是新蛋，很會黏殼，最好是煮熟丟冰水再剝」、「蛋太新鮮了，你去買全聯或大賣場的蛋，就沒有這個問題了，每一顆超好剝超滑溜」、「雞蛋買回來放個三五天，水煮雞蛋完全不黏殼，不用技巧」。
雞蛋最好先放3天再煮！廚師揭下鍋小技巧
事實上，桂圓自然生態農場官網曾指出，多數人誤以為蛋殼難剝代表不新鮮，但真相剛好相反。越新鮮的雞蛋反而越容易黏殼，主因是蛋白內含較高濃度的二氧化碳，會讓蛋白與內膜緊密貼合，導致剝殼困難。
🟡水煮蛋好剝妙招
1.雞蛋放置2至3天再煮：
這段時間能讓雞蛋內的二氧化碳逐漸釋放，降低蛋白與內膜的附著程度，剝殼會更順手。
2.冷藏保存雞蛋：
將雞蛋放入冰箱存放幾天，不僅能維持新鮮，也有助於穩定蛋內狀態。
3.煮蛋祕招：
雞蛋煮熟後，立刻放入冰水中降溫，可幫助蛋白與內膜分離，提升剝殼成功率。另外在水中加入少量鹽或醋，也能讓效果更好。
煮熟之後，也可以直接在水中剝殼。因為水能滲入蛋殼與蛋白之間，幫助撐開薄膜，使蛋殼更容易剝落。同時這樣做還有一個優點，就是蛋殼碎片不易四處飛散，也不會把桌面弄得凌亂，清理起來相對輕鬆。