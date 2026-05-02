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網紅寵物餐廳爆不當管教！動保所稽查結果曝光

▲苗栗縣西湖鄉網紅寵物餐廳「獵犬不打獵」店內有 10 隻可愛溫馴的黃金獵犬，近期卻遭檢舉不當管教。（圖／IG@獵犬不打獵）

暫不予沒入

老闆還原管教情境！澄清：為制止打架並無虐待

苗栗縣西湖鄉網紅寵物餐廳「獵犬不打獵」近期遭民眾以影片檢舉，指控業者有不當對待店內狗狗的行為，引爆輿論譁然。苗栗縣動物保護防疫所會同警方上門稽查後，陳姓飼主坦承確實有作出超出合理範圍的管教行為，當場遭依違反《動物保護法》重罰 7 萬 5000 元。對此，老闆也在社群平台上發文道歉，並還原事發當下的情境與原因。位於西湖鄉的「獵犬不打獵」是一間以黃金獵犬為主題的寵物餐廳，店內有 10 隻可愛溫馴的黃金獵犬，吸引許多愛狗人士前往，成為網紅打卡名店。不過，今年 4 月有民眾透過影片檢舉，指出陳姓老闆在過去兩年間，曾拿椅子砸狗、鞭打等疑似虐狗的行為。由於陳男舉動已明顯逾越合理管教範圍，苗栗縣動防所人員隨即於 4 月 2 日會同警方，前往餐廳及陳男住處展開調查。苗栗動防所到場稽查後，發現陳男及犬隻設籍均在台中市，犬隻平時全都在台中飼養，營業期間才會開車載到苗栗西湖鄉，現場查有10隻黃金獵犬，均已完成晶片植入及絕育，經獸醫師現場評估，犬隻外觀健康，未見急性傷勢，互動情形尚屬正常，未出現明顯畏縮反應。飼主表示，犬群間偶有因位階產生衝突，為即時分開犬隻而採取較大動作控制，同時坦承影像中相關行為確為本人所為。最終，苗栗動防所認定飼主行為已違反《動物保護法》第5條不得傷害動物之規定，並依同法第30條裁處最高額度；另考量現場犬隻整體健康狀況尚可，未達需緊急安置之程度，，將持續列管追蹤。隨著事件輿論發酵，「獵犬不打獵」店家的臉書粉絲專頁也遭到大批憤怒網友留言出征。對此，陳姓業者在 IG 上透過影片及文字公開道歉，並針對疑似虐狗的行為進行澄清：「我承認我有管教過當！但那是因為牠們打架，所以我必須出面阻止。那些大動作只是為了嚇阻牠們，並不是要弄傷牠們，影片實在是太片段了。」陳男解釋，因為黃金獵犬體型龐大，為了阻止另一隻狗狗衝過來繼續攻擊，才會出現比較大的肢體動作，「過程中狗狗都沒有受傷！如果沒有把牠生氣爭吵的情緒壓下來，另一隻狗還是會過來咬牠」，店裡的狗狗都被照顧得很好，只有在爭吵打架時才會大動作阻止，「如果我是一個會虐待牠們的人，牠們不可能會被照顧得這麼好，請大家不要刻意扭曲影片的片段！」