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▲56歲的王菲（如圖）身穿「婆媽紫」外套，雖然素顏但看起來狀態相當不錯。 （圖／小紅書@娛樂大咖秀）

天后王菲昨（1）日被民眾直擊以近乎素顏狀態，現身北京藝術中心看話劇，沒想到今年已經56歲的她，穿衣選擇也開始喜歡婆婆媽媽們愛的紫色系，但簡單休閒穿搭搭配低調造型仍氣場十足，被現場粉絲與路人拍攝時，一旁的工作人士試圖制止，反而是王菲本人全程淡定、神情未見不悅，霸氣表示：「沒事啊，你管她幹嘛」，相關畫面在社群平台迅速流傳並引發討論。王菲為了力挺好友尹昉主演的話劇《浮士德》，現身北京藝術中心，活動結束後在工作人員陪同下準備離開。從網友拍攝的畫面中可以看到，王菲當天打扮相當低調，身穿運動休閒外套，就算是網友口中的「婆媽紫」，還是駕馭得十分得宜，頭髮隨意綁成丸子頭，戴著口罩步伐輕鬆，與舞台上形象形成強烈反差。就在行走的過程中，有工作人員見現場有人拍攝，急著上前阻擋，沒想到王菲反而主動開口制止，直說：「管啥？沒事啊！你管她幹嘛？別管別管。」一句話讓原本略顯緊繃的氣氛瞬間輕鬆了下來，現場也傳出笑聲。有趣的互動曝光後迅速在網路上引發熱議，相關影片在小紅書等平台大量轉傳，不少網友留言表示「天后就是天后」、「這種氣度真的少見」、「真正的鬆弛感」、「菲姐還是這麼氣場強大」，除了霸氣的態度之外，天后素顏真實樣貌也是眾人討論的焦點，56歲的她皮膚超亮，看起來保養得很好、依舊凍齡。雖然近年逐漸淡出歌壇，但王菲一舉一動仍持續受到高度關注，是否重啟演唱計畫也屢被討論。2月時好友邱瓈寬受訪，就被問到今年會不會幫王菲主辦演唱會？當時寬姐透露：「她喜歡唱歌，但沒有特別想做巡演。」看來粉絲還有得等了。