聯發科於今（2）日證實，已延攬去年7月自台積電退休的前研發副總余振華出任非全職顧問，借重深厚的業界經驗與技術專長，協助先進封裝未來技術路徑規劃，指導深化在台積電先進封裝相關產品和技術研發與投資布局。

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市場解讀，聯發科此舉是強化與台積電的合作，也粉碎了先前甚囂塵上、直指聯發科企圖藉加速導入英特爾封裝技術的市場流言。

聯發科近期股價表現強勢，30日上漲1.36%，收2610元，成交量16772張。聯發科今年股價大漲82%，且多數集中在4月，單月就大漲75%。

且外資不斷調高目標價，就是看好聯發科在AI ASIC的前景，高盛最新報告重申買進，目標價達5000元。

廣發證券目標價2850元，其表示看好聯發科搭上Google TPU的成長潛力，以及Meta AR眼鏡的晶片將由聯發科取代高通。

瑞銀則給出3400元目標價，認為聯發科在TPU ASIC明後年的營收將大幅攀升，主要原因是其ASIC的發展看俏。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...