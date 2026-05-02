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▲中村雅俊經紀公司發布的訃告中，透露五十嵐淳子（如圖）在4月28日因為突發疾病去世，享壽73歲。（圖／翻攝自福島民報）

日本資深女星五十嵐淳子年輕時因為顏值絕頂，有「校花級女神」美譽，她與殿堂級男星、歌手中村雅俊結縭近半個世紀（49年），是演藝圈著名的模範夫妻，怎料，中村雅俊所屬經紀公司的官網今（2）日發出公告，證實五十嵐淳子因病猝逝，享壽73歲，面對喪妻之痛，中村雅俊悲慟表示：「無法接受這個事實。」中村雅俊經紀公司發布的訃告中，透露五十嵐淳子在2026年4月28日因為突發疾病去世，享壽73歲，並指出遵照逝者及其家人的強烈意願，守靈和葬禮儀式以私人形式舉行，只有近親出席，懇請媒體不要前往採訪親屬和其他相關人員，「這場突如其來的變故令家屬悲痛欲絕，懇請您為逝者靈魂安息祈禱，並給予他們片刻的寧靜。」對於結髮妻病逝，中村雅俊發布聲明：「我生命中最幸運的事就是遇見了我的妻子。我從未想過會失去她，現在我無法接受這個現實。我會努力一點一點振作起來，所以請您暫時默默地守護著我。」五十嵐淳子高中時期以模特兒身分出道，1970年以藝名「五十嵐じゅん」正式踏入影壇，憑藉清新優雅的氣質走紅，曾經被同學認證為「開校以來最美女生」，她活躍於電影和電視劇領域，演藝生涯中曾參演多部作品。1977年五十嵐淳子與和中村雅俊合作電視劇《我們的勳章》結緣並墜入愛河，兩人結婚後育有一子三女，其中三女兒是日本知名名模中村里砂。五十嵐淳子婚後一度暫停演藝活動，她的一生致力於家庭，賢內助形象為人稱頌，與中村雅俊為日本演藝圈公認的銀色夫妻，2004年還獲選為「JAL銀婚旅行最佳夫妻」，如今五十嵐淳子離世，讓外界憂心中村雅俊的狀況。