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▲各務禮美奈外型亮眼，目前在啦啦隊圈子耕耘。（圖／翻攝自IG@remina___）

29歲台日混血男星各務孝太2016年參加《天團星計畫》出道，近年在戲劇圈有亮眼表現，他和余杰恩在BL劇《向流星許願的我們》中在成「海哲CP」，前期對余杰恩猛烈追求，私下各務孝太曾被拍到和樂天女孩宋婉卉（宋宋）約會，但他坦言兩人只是一起打拚的朋友，如果真的要結婚，必須先達到一定的「財富自由」。各務孝太和余杰恩在BL劇《向流星許願的我們》中有許多親密床戲、吻戲，各務孝太在床上超主動，脫掉余杰恩的衣服猛親，不過因為私下已經很熟，完全不需要特別培養感情，非常專業。而各務孝太日前被拍到和啦啦隊宋宋約會，問起感情狀態，他馬上牽起余杰恩的手說，「我現在只有他。」超快的反應讓所有人笑翻，不過各務孝太也很大方，直呼和宋宋是認識很久的朋友，也解釋目前只想專心拚事業，「我們畢竟還要走很長的路，希望對方都能有很好的工作、有能力賺錢，現階段以未來發展為重。」還說如果要結婚，必須達到一定的財富自由。各務孝太的姊姊各務禮美奈是味全龍啦啦隊的練習生，姊弟倆共同在演藝圈打拚、互相扶持，聽起來好像很溫馨，但各務孝太卻自爆私下互動其實非常火爆，兩人對於演藝工作的見解時常分歧，甚至到了一聊就吵架的地步。各務孝太說，姊姊本來想當演員，但一直沒有遇到好機會，希望將來能跟姊姊一起演戲，但角色設定一定要是「哥哥與妹妹」，藉此翻轉現實生活中的長幼序位，體驗不同的火花，雖然兩人常因聽不進彼此的意見而產生口角，甚至提到工作話題就會讓姊姊生氣，但各務孝太真心希望姊姊發展順利，早日從練習生轉為正式隊員，「我內心是非常希望她能成功的！」