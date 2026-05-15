台灣再度出現漢他病毒案例，其中一個案病逝讓民眾「聞鼠色變」，但習慣夜間行動的老鼠，怎麼會突然白天跑出來見客？晚間活動的數量更是多，且多聚集在大城市。不只台北、高雄，日本東京近年也備受鼠患侵襲，去年更爆出鼠類攻擊人類事件。然而，根據科學期刊《Science Advances》在2025年刊登一項研究發現，老鼠的數量增加和全球氣候暖化有正向關聯，氣溫的上升影響了老鼠「活動期、繁殖期」拉長，造成鼠輩越來越猖獗。
氣候暖化是老鼠變多的因素之一
《Science Advances》去年刊出的〈城市老鼠數量增長和氣候暖化、都市化、人類數量有關〉研究中，透過全球16個城市的老鼠通報資料來觀察老鼠數量的變化，發現其中11個城市通報老鼠狀況增加，比例高達69%。而氣溫升高最多的城市，老鼠增加的數量就更快。前五名為美國華盛頓、舊金山、加拿大多倫多、紐約以及歐洲阿姆斯特丹最明顯，其次則為奧克蘭、水牛城、芝加哥、波士頓等。
該研究者、美國里奇蒙大學（University of Richmond）生物學家理查森（Jonathan Richardson）指出，母鼠每個月可以生下8至16隻小老鼠，因此若冬天晚來、春天早來，延長老鼠在地面活動與覓食時間，一年可能多出一到兩輪的繁殖，導致鼠輩快速成長。加上城市的密集人口、綿密的地下管線、垃圾的堆積，都提供老鼠們更多的隱蔽棲地與穩定食物來源。
不只歐美被鼠患困擾 日本東京也淪陷
近年日本也被鼠患纏身，去年一名外國籍女子赴東京旅遊，沒想到才剛走出酒店，馬上遭老鼠攻擊，當場見血。根據東京都資料，2024年的鼠患諮詢件數為7714件，比3年前增加約1700件，其中受害最嚴重的地區是新宿區。《FNN》2024年報導中也指出，千代田區街邊等地「發現並回收老鼠屍體」件數，從2022年154件增加至2023年的333件。
除了商業區，一般住宅區的鼠患也倍數增長，特別是隨著氣溫回升的春夏季，老鼠繁殖和活動更頻繁。東京都害蟲防治相關協會的資料顯示，與老鼠相關的諮詢件數從2018年至2024年，數量暴增一倍，從 2,031 件增加到4,192 件。因此，日本政府不得不開始著手滅鼠，像是新宿區歌舞伎町因大量老鼠出沒，在2023年11月編列一筆約1229萬日圓（約為273萬台幣）追加預算進行驅除老鼠、相關調查等作業。
滅鼠除了放藥、清消 改善環境與生活習慣更是重要
面對全球性的都市鼠患，各大城市都有自己的防治措施。美國紐約透過減少街上的垃圾裸露、嚴格管控垃圾收集時間與方式，來減少老鼠食物來源。
例如規定晚上8點才能將家中垃圾丟出，清潔隊在凌晨12點將垃圾清走，減少垃圾堆在街上的時間；鼓勵民眾將過期食物、廚餘交給清潔隊員或是放入街上的智慧堆肥箱，改變將食材當一般垃圾丟的習慣；要求餐廳、便利商店、酒吧等業者使用「有蓋」垃圾桶，住宅區則推可放十個大垃圾袋的巨型密封垃圾箱等，成功讓見鼠率下降。
在日本東京新宿區是推動「繁華街區的鼠患對策」，在歌舞伎町等熱鬧的商業區設置200處的毒餌盒，垃圾桶從「無蓋改有蓋」，強化丟棄垃圾規則。另外，千代田區也透過設置餌盒、觀察啃咬次數來監測鼠輩的活動情況。
東京北區公所資料顯示，老鼠基本防治是「環境的防除」，也就是創造老鼠不喜歡的環境；如果老鼠喜歡的環境仍存在，光靠殺鼠劑或黏鼠板可能無法獲得充分效果。綜上所述，若真的要滅鼠患，除了單靠捕殺是不夠的，必須結合環境管理、監測，阻斷老鼠食物來源、棲息地，才能有效防止鼠輩的繁殖與擴散。
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《Science Advances》去年刊出的〈城市老鼠數量增長和氣候暖化、都市化、人類數量有關〉研究中，透過全球16個城市的老鼠通報資料來觀察老鼠數量的變化，發現其中11個城市通報老鼠狀況增加，比例高達69%。而氣溫升高最多的城市，老鼠增加的數量就更快。前五名為美國華盛頓、舊金山、加拿大多倫多、紐約以及歐洲阿姆斯特丹最明顯，其次則為奧克蘭、水牛城、芝加哥、波士頓等。
該研究者、美國里奇蒙大學（University of Richmond）生物學家理查森（Jonathan Richardson）指出，母鼠每個月可以生下8至16隻小老鼠，因此若冬天晚來、春天早來，延長老鼠在地面活動與覓食時間，一年可能多出一到兩輪的繁殖，導致鼠輩快速成長。加上城市的密集人口、綿密的地下管線、垃圾的堆積，都提供老鼠們更多的隱蔽棲地與穩定食物來源。
不只歐美被鼠患困擾 日本東京也淪陷
近年日本也被鼠患纏身，去年一名外國籍女子赴東京旅遊，沒想到才剛走出酒店，馬上遭老鼠攻擊，當場見血。根據東京都資料，2024年的鼠患諮詢件數為7714件，比3年前增加約1700件，其中受害最嚴重的地區是新宿區。《FNN》2024年報導中也指出，千代田區街邊等地「發現並回收老鼠屍體」件數，從2022年154件增加至2023年的333件。
除了商業區，一般住宅區的鼠患也倍數增長，特別是隨著氣溫回升的春夏季，老鼠繁殖和活動更頻繁。東京都害蟲防治相關協會的資料顯示，與老鼠相關的諮詢件數從2018年至2024年，數量暴增一倍，從 2,031 件增加到4,192 件。因此，日本政府不得不開始著手滅鼠，像是新宿區歌舞伎町因大量老鼠出沒，在2023年11月編列一筆約1229萬日圓（約為273萬台幣）追加預算進行驅除老鼠、相關調查等作業。
滅鼠除了放藥、清消 改善環境與生活習慣更是重要
面對全球性的都市鼠患，各大城市都有自己的防治措施。美國紐約透過減少街上的垃圾裸露、嚴格管控垃圾收集時間與方式，來減少老鼠食物來源。
例如規定晚上8點才能將家中垃圾丟出，清潔隊在凌晨12點將垃圾清走，減少垃圾堆在街上的時間；鼓勵民眾將過期食物、廚餘交給清潔隊員或是放入街上的智慧堆肥箱，改變將食材當一般垃圾丟的習慣；要求餐廳、便利商店、酒吧等業者使用「有蓋」垃圾桶，住宅區則推可放十個大垃圾袋的巨型密封垃圾箱等，成功讓見鼠率下降。
在日本東京新宿區是推動「繁華街區的鼠患對策」，在歌舞伎町等熱鬧的商業區設置200處的毒餌盒，垃圾桶從「無蓋改有蓋」，強化丟棄垃圾規則。另外，千代田區也透過設置餌盒、觀察啃咬次數來監測鼠輩的活動情況。
東京北區公所資料顯示，老鼠基本防治是「環境的防除」，也就是創造老鼠不喜歡的環境；如果老鼠喜歡的環境仍存在，光靠殺鼠劑或黏鼠板可能無法獲得充分效果。綜上所述，若真的要滅鼠患，除了單靠捕殺是不夠的，必須結合環境管理、監測，阻斷老鼠食物來源、棲息地，才能有效防止鼠輩的繁殖與擴散。