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韓國天團EXO今（9）晚來到台北小巨蛋舉辦世界巡演《EXO PLANET #6 - EXhOrizon》，這是他們睽違6年再次來台灣舉辦專場演唱會，也是他們以五人體制活動後首次來台灣開唱，讓全台EXO-L（粉絲名）都迫不及待！《NOWNEWS今日新聞》根據首爾場曲目為您準備本次演唱會31首預測歌單，出道曲到最新主打歌一次掌握。根據首爾場歌單來推測，台灣沒意外也用沿用相同歌單，演出一開始就以出道曲〈MAMA〉揭開序幕，呼應著新專輯《REVERXE》概念「回到原點再出發」，象徵EXO在5人體制下的全新重生，在小巨蛋寫下屬於新篇章的序曲。既然都發行了新專輯，《REVERXE》正規專輯中的歌曲當然也是不會錯過，現場將會演唱〈Moonlight〉、〈Shadows〉、〈Crazy〉、〈Back It Up〉、〈Crown（主打）〉、〈Back Pocket〉、〈Flatline〉、〈Home（I'm Home）〉等7首歌曲，雖然〈Suffocate〉、〈Touch & Go〉沒有被選在歌單中，不過新專輯一次就唱了7首也讓粉絲超激動。EXO的演唱會怎麼能夠少了爆款主打金曲！〈Tempo〉、〈Ko Ko Bop〉、〈CALL ME BABY〉、〈LOVE ME RIGHT〉、〈Growl〉將在演出下半場接連嗨唱，還沒有練應援、剛入坑的粉絲千萬別錯過這些歌曲，盡情合唱感動台上的歐巴們吧！安可段則誠意十足，EXO預計帶來〈Back It Up〉、〈Forever〉、〈Paradise〉、〈Flatline〉、〈Home〉收尾，31首橫跨出道至今各時期，讓台灣EXO-L補齊所有經典與隱藏神曲，時常近三小時的演出絕不會有任何冷場。MAMAMonsterWolfOverdoseMoonlight ShadowsGravityJekyllCrazyPLAYBOYArtificial LoveThe EveLove ShotPowerDon't fight the feelingRunTempoKo Ko BopCALL ME BABYLOVE ME RIGHTGrowlBaby, Don't CryWalk On MemoriesDon't GoEL DORADOBack It UpForeverCrownBack PocketParadiseFlatlineHome