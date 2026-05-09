韓國天團EXO今（9）晚來到台北小巨蛋舉辦世界巡演《EXO PLANET #6 - EXhOrizon》，這是他們睽違6年再次來台灣舉辦專場演唱會，也是他們以五人體制活動後首次來台灣開唱，讓全台EXO-L（粉絲名）都迫不及待！《NOWNEWS今日新聞》根據首爾場曲目為您準備本次演唱會31首預測歌單，出道曲到最新主打歌一次掌握。
EXO演唱會歌單一次看！31首嗨翻小巨蛋
根據首爾場歌單來推測，台灣沒意外也用沿用相同歌單，演出一開始就以出道曲〈MAMA〉揭開序幕，呼應著新專輯《REVERXE》概念「回到原點再出發」，象徵EXO在5人體制下的全新重生，在小巨蛋寫下屬於新篇章的序曲。
既然都發行了新專輯，《REVERXE》正規專輯中的歌曲當然也是不會錯過，現場將會演唱〈Moonlight〉、〈Shadows〉、〈Crazy〉、〈Back It Up〉、〈Crown（主打）〉、〈Back Pocket〉、〈Flatline〉、〈Home（I'm Home）〉等7首歌曲，雖然〈Suffocate〉、〈Touch & Go〉沒有被選在歌單中，不過新專輯一次就唱了7首也讓粉絲超激動。
EXO的演唱會怎麼能夠少了爆款主打金曲！〈Tempo〉、〈Ko Ko Bop〉、〈CALL ME BABY〉、〈LOVE ME RIGHT〉、〈Growl〉將在演出下半場接連嗨唱，還沒有練應援、剛入坑的粉絲千萬別錯過這些歌曲，盡情合唱感動台上的歐巴們吧！
安可段則誠意十足，EXO預計帶來〈Back It Up〉、〈Forever〉、〈Paradise〉、〈Flatline〉、〈Home〉收尾，31首橫跨出道至今各時期，讓台灣EXO-L補齊所有經典與隱藏神曲，時常近三小時的演出絕不會有任何冷場。
EXO演唱會預測歌單
MAMA
Monster
Wolf
Overdose
Moonlight Shadows
Gravity
Jekyll
Crazy
PLAYBOY
Artificial Love
The Eve
Love Shot
Power
Don't fight the feeling
Run
Tempo
Ko Ko Bop
CALL ME BABY
LOVE ME RIGHT
Growl
Baby, Don't Cry
Walk On Memories
Don't Go
EL DORADO
Back It Up
Forever
Crown
Back Pocket
Paradise
Flatline
Home
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根據首爾場歌單來推測，台灣沒意外也用沿用相同歌單，演出一開始就以出道曲〈MAMA〉揭開序幕，呼應著新專輯《REVERXE》概念「回到原點再出發」，象徵EXO在5人體制下的全新重生，在小巨蛋寫下屬於新篇章的序曲。
既然都發行了新專輯，《REVERXE》正規專輯中的歌曲當然也是不會錯過，現場將會演唱〈Moonlight〉、〈Shadows〉、〈Crazy〉、〈Back It Up〉、〈Crown（主打）〉、〈Back Pocket〉、〈Flatline〉、〈Home（I'm Home）〉等7首歌曲，雖然〈Suffocate〉、〈Touch & Go〉沒有被選在歌單中，不過新專輯一次就唱了7首也讓粉絲超激動。
EXO的演唱會怎麼能夠少了爆款主打金曲！〈Tempo〉、〈Ko Ko Bop〉、〈CALL ME BABY〉、〈LOVE ME RIGHT〉、〈Growl〉將在演出下半場接連嗨唱，還沒有練應援、剛入坑的粉絲千萬別錯過這些歌曲，盡情合唱感動台上的歐巴們吧！
安可段則誠意十足，EXO預計帶來〈Back It Up〉、〈Forever〉、〈Paradise〉、〈Flatline〉、〈Home〉收尾，31首橫跨出道至今各時期，讓台灣EXO-L補齊所有經典與隱藏神曲，時常近三小時的演出絕不會有任何冷場。
EXO演唱會預測歌單
MAMA
Monster
Wolf
Overdose
Moonlight Shadows
Gravity
Jekyll
Crazy
PLAYBOY
Artificial Love
The Eve
Love Shot
Power
Don't fight the feeling
Run
Tempo
Ko Ko Bop
CALL ME BABY
LOVE ME RIGHT
Growl
Baby, Don't Cry
Walk On Memories
Don't Go
EL DORADO
Back It Up
Forever
Crown
Back Pocket
Paradise
Flatline
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