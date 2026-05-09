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▲李到晛在成名後，第一件事就是還清家中債務，並幫家人買房。（圖／翻攝自IG@yh_actors）

31歲韓國男星李到晛在2017年出道後，以《德魯納酒店》、《五月的青春》、《黑暗榮耀》等劇展現多變演技，成為許多影視作品的男主角人選之一。但其實比起他在螢光幕前的光鮮亮麗，李到晛的家境其實非常困苦。他的弟弟患有發育障礙（智力障礙），因此李到晛的父母為了維持生計、撫養孩子，非常辛苦的工作，媽媽更是曾同時打3份工，這也讓孝順的李到晛為了分擔家計，選擇踏入演藝圈，並在一賺到錢馬上還清家中債務，他還曾透露自己的最大願望，就是父母退休、好好享受晚年生活，滿滿孝心讓粉絲全看哭。李到晛出生於平凡家庭，早年家境並不富裕。他的父母為了維持家計與還清家中債務，非常辛苦的工作，母親更是曾長期兼職3份工作，凌晨出門派報、白天在餐廳打工、就連到深夜還在忙碌，每天沒日沒夜地勞動，讓在旁邊看著、卻又幫不上忙的李到晛感到非常心痛。除了家境上的困難外，李到晛的弟弟患有發育障礙，這也讓家庭變得更為困難。李到晛曾透露弟弟因為心智發育較慢，兒時常遭受旁人的冷眼或欺負，但他從不覺得弟弟丟臉，而是在弟弟被欺負時挺身而出，並自豪地告訴大家：「我是他的哥哥。」而從小在一旁看著父母辛苦賺錢、與弟弟被欺負，也讓李到晛有了想要撐起一個家、渴望成功的想法。李到晛踏入演藝圈並不只是因為愛演戲，更是為了給家人更好的生活，因此他出道開始就努力看待每一個小角色，並在終於成名後做的第一件事，就是將家中的債務全數還清，並成功於2022年為家人買了新房子，讓操勞一輩子的父母搬出陰暗的舊居。賺錢對於李到晛來說不是追逐名利，而是讓家人過得更舒服，他曾在2023年登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，哽咽透露即使自己收入已經可以撐起家計，但父母仍堅持工作，並表示自己最大的願望就是家裡只有自己工作、父母可以退休，安心休息，弟弟可以做自己想做的事情，還直接向父母喊話：「現在的家由我來扛，你們只要好好享受自己的人生。」一席話讓粉絲全看哭，也感受到他滿滿的孝心。