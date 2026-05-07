我是廣告 請繼續往下閱讀

揚秦國際企業（2755）董事會通過第一季財報，第一季合併營收為8.25億元，年增20.77%，創同期新高、單季歷史次高紀錄。稅後純益0.61億元，年增率21.90%，每股純益（EPS）為1.65元。揚秦表示，第一季受惠於整體營運規模擴大，展店成績大幅成長，營收保持雙位數成長，營運成績表現亮眼。揚秦總經理林麗玲提到，第一季受惠於年節及連假促使商品銷售暢旺，各品牌營運規模持續成長，加上數位轉型提高營運效能，造就淡季不淡的佳績。其中主力品牌「麥味登」累計今年第一季展店數達55家，助攻第一季營收逆勢突破。展望後市，麥味登新品「元氣蛋白」系列已在全台門市販售，更帶動門市營收成長，打破傳統早餐高澱粉的印象，成功鎖定增肌減脂族群需求。林麗玲認為，透過餐點設計，麥味登讓健康飲食變得更加觸手可及，帶領早午餐進入健康新領域。除了營收表現亮麗之外，揚秦於台灣證券交易所公布的第12屆「公司治理評鑑」結果中，第2度拿下評鑑前5%的殊榮，展現自上櫃以來即投入永續經營的紮實成果。林麗玲表示，揚秦從801家上櫃公司中，榮獲排名前5%的最高榮譽，同時為「市值未達50億元類別」中，取得排名前1%的殊榮，為上市櫃餐飲業第一。截至目前，「麥味登」全台總店數1020家，「炸雞大獅」海內外店數127家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數1家。