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▲粉絲最愛看Kelly做早餐和泡咖啡，過程非常療癒。（圖／翻攝自IG@thekellyyang）

零負評YouTuber Kelly結婚生子後粉絲反增不減，過去她因分享在美國唸書、工作的日常生活受到好評，也不時會分享美妝、愛用好物以及食譜，曾經爆肥的她更憑著驚人的毅力瘦下來，雖然現在忙於育兒和工作已經鮮少更新，但每次只要PO新影片，觀看數都會衝高，留言量也會暴增，上週她分享「上班前1小時vlog」，也有超過7萬次觀看，或許是這分真實與自律，讓許多人都說看了Kelly的影片，又有好好生活的動力了。Kelly上週分享了一支「上班前1小時vlog」，記錄了她8點到9點的生活作息，起床後幫兒子準備要出門的東西，開車送兒子上課，接著回到家準備自己的早餐，在煎台上悠哉地煎蛋，分享自己喜歡吃的沙丁魚罐頭，煮完咖啡後就回到二樓房間辦公。短短的日常影片累計了7萬次觀看，許多網友都留言，「史上唯一一個很少更新，但流量從來不會掉的人」、「美好的一天從Kelly 的影片相伴開始」、「又想要好好生活了」、「看到Kelly的影片真的都能得到滿滿動力」。至於為什麼Kelly能收穫這麼多鐵粉，或許是她發自內心的分享欲，把觀眾當成朋友，有好吃的、好用的，全都不藏私地告訴大家，而且她從來不會稱她的訂閱者為「粉絲」，而是用「讀者」、「觀眾」來稱呼大家，以及她對生活的自律和追求，是許多人嚮往卻也難以達到的。Kelly更是清大畢業的高材生，碩二就讀美國卡內基美隆大學，畢業後就留在美國工作，Kelly不靠KOL的收益生活，把自己的日子過得很精彩，也因此她非常保護私生活，就連有交往對象都是等她PO出婚紗照粉絲才知道，至今老公都還沒露過臉，很偶爾才會在影片中出聲。