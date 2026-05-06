根據星巴克官網，「第二杯半價」foodpanda外送優惠開喝！星巴克表示，超人氣「草莓風味抹茶那堤」、全球爆紅「Bearista小熊玻璃杯」，5月6日回歸開賣；全新Discovery城市系列、Dream Plaza門市限定新品一覽。CAMA CAFE表示，「2杯9折、寄杯買8送1」母親節咖啡優惠一覽。
星巴克：今「第二杯半價」foodpanda外送優惠！菜單一覽
下雨別擔心，2026年5月6日（三）至5月19日（二），活動期間於foodpanda點購星巴克，兩杯大杯（含）以上馥列白、經典紅茶那堤、焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價優惠。
提醒大家，為避免外送顧客久候，星巴克將依現場及外送訂單量調整接單時間；為維持飲品最佳風味將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用；依外送平台提供內容為準。
星巴克：草莓抹茶那堤、小熊玻璃杯今回歸！5月6日一堆新品開賣
星巴克表示，今5月6日上架眾多新品：
◾️「草莓風味抹茶那堤」回歸開賣！中杯160元、 大杯175元、特大杯190元，微酸草莓果韻融合香濃抹茶意外搭襯，圈粉眾人，如今熱賣回歸。
◾️「Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯」980元！星巴克全球爆紅的小熊玻璃杯，曾在歐美飆出破萬元炒價，今5月6日（三）9:00起於星巴克典藏Dream Plaza台北限定開賣（至售完為止）。
提醒大家，商品銷售數量依門市實際庫存為準，09:00-11:00入店顧客請由興雅路東側電梯搭乘電梯至6樓進場；商品無法提供換貨服務（僅能退貨）；商品請依門市實體為準。
台中、台南和高雄」為插畫靈感，描繪標誌性地景元素與各城獨有人文，全系列共有2oz與14oz兩種容量的馬克杯、TOGO冷水 杯與不鏽鋼杯、及一款Discovery在地收納袋。
◾️「魔幻時刻」限定新品650元～1750元！星巴克典藏Dream Plaza台北門市限定藝術作品，由藝術家陳純虹Eszter Chen以數位插畫打造不鏽鋼杯與馬克杯設計、與尼龍材質「魔幻時刻提袋」等。
CAMA CAFE：2杯9折！寄杯買8送1 母親節咖啡優惠
CAMA CAFE表示，母親節推出期間限定花果香飲品優惠。
◾️2杯9折！CAMA CAFE即日起至5月10日母親節當天，凡於門市購買指定飲品任選2杯可享9折優惠。精選：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、阿里山烏龍茶與芒果風味國寶茶共4款選擇。
◾️買8送1寄杯優惠！CAMA CAFE加碼5月18日至5月24日，推出會員寄杯優惠，凡於會員APP購買指定品項寄杯，可享「買8送1」優惠（每款商品限購2組）。活動品項包括：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、特調熟香奶茶、CAMA金獎拿鐵與CAMA金獎美式。
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下雨別擔心，2026年5月6日（三）至5月19日（二），活動期間於foodpanda點購星巴克，兩杯大杯（含）以上馥列白、經典紅茶那堤、焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價優惠。
提醒大家，為避免外送顧客久候，星巴克將依現場及外送訂單量調整接單時間；為維持飲品最佳風味將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用；依外送平台提供內容為準。
星巴克表示，今5月6日上架眾多新品：
◾️「草莓風味抹茶那堤」回歸開賣！中杯160元、 大杯175元、特大杯190元，微酸草莓果韻融合香濃抹茶意外搭襯，圈粉眾人，如今熱賣回歸。
提醒大家，商品銷售數量依門市實際庫存為準，09:00-11:00入店顧客請由興雅路東側電梯搭乘電梯至6樓進場；商品無法提供換貨服務（僅能退貨）；商品請依門市實體為準。
◾️「魔幻時刻」限定新品650元～1750元！星巴克典藏Dream Plaza台北門市限定藝術作品，由藝術家陳純虹Eszter Chen以數位插畫打造不鏽鋼杯與馬克杯設計、與尼龍材質「魔幻時刻提袋」等。
CAMA CAFE表示，母親節推出期間限定花果香飲品優惠。
◾️2杯9折！CAMA CAFE即日起至5月10日母親節當天，凡於門市購買指定飲品任選2杯可享9折優惠。精選：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、阿里山烏龍茶與芒果風味國寶茶共4款選擇。
◾️買8送1寄杯優惠！CAMA CAFE加碼5月18日至5月24日，推出會員寄杯優惠，凡於會員APP購買指定品項寄杯，可享「買8送1」優惠（每款商品限購2組）。活動品項包括：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、特調熟香奶茶、CAMA金獎拿鐵與CAMA金獎美式。