根據星巴克官網，「第二杯半價」foodpanda外送優惠開喝！星巴克表示，超人氣「草莓風味抹茶那堤」、全球爆紅「Bearista小熊玻璃杯」，5月6日回歸開賣；全新Discovery城市系列、Dream Plaza門市限定新品一覽。CAMA CAFE表示，「2杯9折、寄杯買8送1」母親節咖啡優惠一覽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克：今「第二杯半價」foodpanda外送優惠！菜單一覽

下雨別擔心，2026年5月6日（三）至5月19日（二），活動期間於foodpanda點購星巴克，兩杯大杯（含）以上馥列白、經典紅茶那堤、焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價優惠。

提醒大家，為避免外送顧客久候，星巴克將依現場及外送訂單量調整接單時間；為維持飲品最佳風味將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用；依外送平台提供內容為準。

▲不怕下雨，星巴克「第二杯半價」外送優惠免出門。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不怕下雨，星巴克「第二杯半價」外送優惠免出門。（圖／記者蕭涵云攝）
星巴克：草莓抹茶那堤、小熊玻璃杯今回歸！5月6日一堆新品開賣

星巴克表示，今5月6日上架眾多新品：

◾️「草莓風味抹茶那堤」回歸開賣！中杯160元、 大杯175元、特大杯190元，微酸草莓果韻融合香濃抹茶意外搭襯，圈粉眾人，如今熱賣回歸。

▲星巴克「草莓風味抹茶那堤」回歸開賣（圖左）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「草莓風味抹茶那堤」回歸開賣（圖左）。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️「Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯」980元！星巴克全球爆紅的小熊玻璃杯，曾在歐美飆出破萬元炒價，今5月6日（三）9:00起於星巴克典藏Dream Plaza台北限定開賣（至售完為止）。

提醒大家，商品銷售數量依門市實際庫存為準，09:00-11:00入店顧客請由興雅路東側電梯搭乘電梯至6樓進場；商品無法提供換貨服務（僅能退貨）；商品請依門市實體為準。

◾️Discovery城市系列新品550元～1200元！以在地城市風景「雙北、桃園、台中、台南和高雄」為插畫靈感，描繪標誌性地景元素與各城獨有人文，全系列共有2oz與14oz兩種容量的馬克杯、TOGO冷水杯與不鏽鋼杯、及一款Discovery在地收納袋。

◾️「魔幻時刻」限定新品650元～1750元！星巴克典藏Dream Plaza台北門市限定藝術作品，由藝術家陳純虹Eszter Chen以數位插畫打造不鏽鋼杯與馬克杯設計、與尼龍材質「魔幻時刻提袋」等。

▲星巴克全新Discovery城市系列新品。（圖／星巴克提供）
▲星巴克全新Discovery城市系列新品。（圖／星巴克提供）
▲星巴克典藏Dream Plaza台北門市限定「魔幻時刻」新品。（圖／星巴克提供）
▲星巴克典藏Dream Plaza台北門市限定「魔幻時刻」新品。（圖／星巴克提供）
CAMA CAFE：2杯9折！寄杯買8送1　母親節咖啡優惠

CAMA CAFE表示，母親節推出期間限定花果香飲品優惠。

◾️2杯9折！CAMA CAFE即日起至5月10日母親節當天，凡於門市購買指定飲品任選2杯可享9折優惠。精選：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、阿里山烏龍茶與芒果風味國寶茶共4款選擇。

◾️買8送1寄杯優惠！CAMA CAFE加碼5月18日至5月24日，推出會員寄杯優惠，凡於會員APP購買指定品項寄杯，可享「買8送1」優惠（每款商品限購2組）。活動品項包括：綜合莓果茶、山茶花輕拿鐵、特調熟香奶茶、CAMA金獎拿鐵與CAMA金獎美式。

▲CAMA CAFE母親節咖啡優惠「2杯9折、寄杯買8送1」。（圖／CAMA CAFE提供）
▲CAMA CAFE母親節咖啡優惠「2杯9折、寄杯買8送1」。（圖／CAMA CAFE提供）

相關新聞

星巴克買一送一！母親節咖啡優惠　草莓抹茶那堤、小熊玻璃杯回歸

CAMA母親節2杯9折！寄杯買8送1　路易莎、85度C蛋糕85折預購優惠

五桐號泰式奶茶49元起全家開賣！霜淇淋、酷繽沙7大超商新品一覽

立夏買一送一！可不可「蘋果珍寶」折10元　五桐號、萬波免費升級

蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...