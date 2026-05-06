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CoCo都可：今茉香凍奶綠買一送一！葡萄柚果粒茶40元隱藏買法

▲CoCo都可「葡萄柚果粒茶」40元隱藏買法，划算喝到月底。（圖／CoCo都可提供）

珍煮丹：5月「10元折價券」新品回購優惠！

▲珍煮丹新品「茉白奶綠、黑糖布蕾珍珠、水蜜桃烏龍」。（圖／翻攝自珍煮丹FB）

入夏周三小確幸，CoCo都可表示，今（6）日大杯「茉香凍奶綠買一送一」手搖飲料優惠開喝！5月還有比珍奶還多料的奶茶三兄弟、葡萄柚果粒茶、手作仙草凍乳，40元隱藏買法分享。珍煮丹表示，會員可享「10元折價券」新品回購優惠。相當於茉香凍奶綠買一送一，兩杯才60元、平均一杯30元超划算要把握。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。比珍奶還多了仙草凍、布丁共三種配料的「奶茶三兄弟」、清爽解膩的「葡萄柚果粒茶」還有「手作仙草凍乳」，都能划算開喝。即日起至5月31日，從LINE官方帳號至都可訂線上領券享優惠，每人可領6張券（12杯）喝到月底。珍煮丹表示，即日起至5月31日，煮丹會員獨享新品福利，現場消費大杯黑糖布蕾珍珠、水蜜桃烏龍、茉白奶綠：任1杯可享該系列飲品「10元折價券」，任2杯可享該系列飲品「30元組合折價券」，3杯及以上可享下次消費「一杯茉白奶綠30元＋該系列飲品15元折價券」。提醒大家，依照消費指定杯數，給予相對應優惠，每筆訂單限用一種優惠、不累贈，優惠不併用。活動期間，使用Ocard線上點珍煮丹，可享「揪團有料」限定套餐組合價200元優惠，爽喝大杯黑糖布蕾珍珠＋水蜜桃烏龍＋茉白奶綠；下單最多次的前三名會員，加碼再獲5張「煮丹揪團王全單8折券」優惠。（獲獎者最低需下單4次以上，獎品8折券單次折抵上限300元，得獎名單6月8日公布，使用期限14天）。