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迷客夏：跩跩貓MIND.A.DAY聯名今開賣送貼紙！飲料提袋、寵物圍兜兜必搶

免費送迷之喵盲袋貼紙！

▲迷客夏MIND.A.DAY跩跩貓聯名周邊商品5款，一圖看懂秒升火。（圖／記者蕭涵云攝）

▲迷客夏「MIND.A.DAY迷之喵盲袋貼紙」有3款＋1款隱藏版。（圖／迷客夏提供）

399元造型環保杯

159元布偶飲料袋

129元寵物圍兜兜

29元雙杯保冷袋

▲一秒把主子變成迷客夏店員的「寵物圍兜兜」，貓奴必搶。（圖／迷客夏提供）

，以此類推。數量有限，售完為止，活動適用門市與更多活動詳情請見迷客夏官網。



▲跩跩貓大頭娃娃吊飾兩用「布偶飲料提袋」。（圖／迷客夏提供） 迷客夏「果然荔夏」新品開喝！真實口感曝 最新手搖飲料優惠



2026夏天迷客夏季節限定「果然荔夏」，今天5月6日開喝荔枝與蜜桃的清爽風味，《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝「荔多鮮奶果昔」，果奶冰沙真實口感比一般冰沙更綿密、喝起來細緻入口即化，邊喝邊聞到清甜的荔枝香氣，推薦選擇微糖完全不會太甜膩、難得清爽好涮嘴。果奶冰沙「荔多鮮奶果昔」中杯60元。



新品還有結合綠茶的「荔荔茉莉」大杯50元、無咖啡因「荔荔蜜桃椰果」大杯65元、「荔荔椰果」一份15元；消暑推薦「夏嶼果茶」大杯65元、「蔗杯紅柚凍飲」大杯75元，並回歸「蜜桃烏龍」大杯70元等。



▲記者推薦「荔多鮮奶果昔」清爽消暑。（圖／記者蕭涵云攝） ▲迷客夏有MIND.A.DAY跩跩貓出沒！3色聯名紙杯好吸睛。（圖／記者蕭涵云攝） 迷客夏最新手搖飲料優惠！



◾️免費加料！5月13日（三）至5月19日（二），一般門市現場購買「荔荔茉莉」、「荔多鮮奶果昔」，可享「免費加料荔荔椰果」乙份。



◾️現折10元！5月20日（三）至5月26日（二），一般門市現場購買夏季限定蜜桃及芒果系列，指定飲品享單杯「現折10元」優惠。



◾️加購組合優惠！6月18日（四）至6月21日（日），一般門市現場購買「醇濃鮮奶茶」系列指定飲品M杯，加「夏季限定蜜桃／芒果系列」，享組合價2杯99元優惠。



▲迷客夏聯名跩跩貓MIND.A.DAY！粉色吉荔喵、綠色迷之喵周邊商品5月6日開搶。（圖／迷客夏提供） 大苑子：買一送一！愛文芒果6折起 5月手搖飲料優惠一覽



大苑子5月



大苑子APP行動商城限定，愛文芒果系列商品券搶先開賣，即日起至5月7日，09:00、10:00、11:00分時段開搶「最低6折起」手搖飲料優惠（每日限量，售完為止）。



母親節加碼搶購，即日起至5月10日，大苑子APP商城限定，10:00指定品項「買一送一」、13:00指定品項「2杯8折」。



提醒大家，每日每款限量，售完為止；僅限APP商城購買；活動依實際供應為準；大苑子保有活動最終解釋權。



▲每到夏天就想喝大苑子芒果季。（圖／大苑子提供）



貓派要衝了！迷客夏最新聯名韓國明星IP跩跩貓MIND.A.DAY，頭戴荔枝殼的粉紅吉荔喵、珍奶店員粉綠迷之喵現身，今（6）起開賣，指定消費送盲袋貼紙，必搶布偶吊飾飲料提袋、寵物圍兜兜，還有造型環保杯、雙杯保冷袋共5款周邊商品；開喝「果然荔夏」夏季新品，，綿密口感散發清甜荔枝香氣好療癒，最新手搖飲料優惠一覽。台灣手搖飲料迷客夏最新聯名韓國跩跩貓MIND.A.DAY（COVERCAT），把慵懶傲慢的主子變身成頭戴荔枝殼、有著腮紅的粉紅吉荔喵，以及戴上珍珠紅茶拿鐵帽子的粉綠店員迷之喵。不只打造3色聯名紙杯身，還有5款周邊商品今開賣。◾️共4款隨機。，至迷客夏活動門市現場購買任2杯L杯飲品，即享加價購乙個：◾️（夏日喵迷、迷之喵喵款）加價購。◾️（吉荔喵、迷之喵款）加價購。◾️（吉荔喵、迷之喵款）加價購。◾️（吉荔喵、迷之喵款）加價購。，是飲料提袋也是娃娃吊飾，實用又可愛；還有超萌有如穿上翻領鈕扣襯衫的店員制服，亮眼設計好上鏡。提醒大家，活動可累購及挑選任乙款式，如需加購2項，須購買4杯飲品