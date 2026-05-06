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▲尊為了女友，熟記SEVENTEEN 17團員名稱及長相，甚至還去找每個人的故事去背。（圖／翻攝自尊YouTube）

▲尊（右）一口氣答出3首歌，讓女友蘿倫（左）驚訝表示：「你真的有在聽欸！」（圖／翻攝自尊YouTube）

YouTuber尊（朱玉恩）與女友蘿倫近日因互動一支「陪女友一日追星」的影片，在社群平台引發熱烈討論，不少網友大讚2人是「目前看過最喜歡的情侶檔」，2人交往至今已將近8年，雖然不像部分網紅情侶高調放閃，但從日常相處、彼此支持到共同興趣，都能看出穩定又自然的感情狀態，也讓粉絲紛紛直呼：「如果他們分手，我真的不相信愛情了！」直呼他們是理想情侶範本。尊被不少網友誇讚是國民男友，原因是他不只陪蘿倫追星，還會認真做功課，把成員認全、歌曲聽過後才陪她一起看演出，甚至願意配合穿上相關服裝，被粉絲形容：「男朋友這條路上遙遙領先。」這種願意理解另一半喜好的行為，也讓大批網友被圈粉。有網友整理尊與蘿倫相處模式，認為真正健康的戀愛應該是「個性互補、價值觀相同、互相尊重、互相扶持、互相包容」，而尊與蘿倫恰好符合這些特質，2人雖然風格截然不同，一個被形容像精緻美妝博主，一個則被笑稱像「出山洞的哥布林（編按：自嘲外貌、生活邋遢的單身漢）」，但正是這種反差，讓粉絲覺得格外可愛，也讓2人相處更顯得自然真實。不少人認為，尊與蘿倫的感情之所以受到喜愛，正是因為他們不是刻意營造戲劇化戀愛，而是維持一種舒服、安穩的相處節奏，網友留言表示，真正的愛不一定需要張揚，而是在細節裡看見彼此在乎；也有人提到，尊私下對蘿倫應該有許多外界看不到的溫柔一面，才會讓這段感情一路走得長久。隨著兩人交往多年，留言區也湧入大批催婚聲浪，許多粉絲笑喊：「我要蹲到他們結婚」、「一定要見證他們結婚到老」，也有人表示，看著尊一路成長到現在，再看到他與蘿倫穩定交往，感觸特別深。