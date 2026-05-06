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在美伊停火局勢暫時穩定之際，投資人態度轉為樂觀，美國股市週三全數走高，其中費半大漲逾4%，再加上台指期夜盤上漲521點，帶動台北股市今（6）日開盤上漲213.75點、來到40983.04點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.71點、來到408.15點。今日開盤量大強勢個股為：群創、華邦電、力積電、聯電、台玻；開盤量大弱勢個股為：華通、富喬、定穎投控、燿華、圓剛。權值股多數走高，權王台積電以平盤價2250元開出；聯發科再度開盤即漲停板，來到3470元；台達電開盤上漲50元、來到2215元。美國週一起啟動「自由計畫」行動，儘管美國與伊朗仍在荷姆茲海峽周邊出現零星衝突，但未進一步升高對市場的衝擊。美參謀首長聯席會議主席與國防部長稱：「目前伊朗所有的襲擊都尚未達到「重啟大規模作戰行動的門檻。」此外，丹麥航運巨頭馬士基表示，其一艘商船在美國軍方保護下成功通過荷姆茲海峽。另外，美國國務卿盧比歐週二表示，總統川普預計下週與中國國家主席習近平會面，台灣議題可望成為雙方會談重點之一。隨著停火協議暫時維持，國際油價自前一日急漲後回落。布蘭特原油期貨下跌近3%，回落至每桶約110美元，西德州原油期貨下跌逾3%，跌至每桶103美元以下。美股昨日全數走高，道瓊指數上漲356.35點或0.73%，報49298.25點，那斯達克指數上漲258.32點或1.03%，報25326.13點，標普500指數上漲58.47點或0.81%，報7259.22點，費半指數大漲445.92點或4.23%，報10980.58點。台股ADR漲多跌少，台積電ADR下跌1.79%，日月光ADR上漲3.59%，聯電ADR大漲7.94%，中華電信ADR上漲0.65%。台指期夜盤終場大漲521點或1.27%，收在41555點，台股期貨夜盤同步大漲529點。