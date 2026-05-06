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▲《地獄占星師》中，戶田惠梨香（左）與生田斗真（右）有感情戲。（圖／Netflix提供）

▲37歲的戶田惠梨香不惜扮老，演出細木數子66歲的模樣。（圖／Netflix提供）

Netflix原創日劇《地獄占星師》4月27日在全球上線，全劇9集一次播完，引發現象級討論。這部劇不僅是「收視女王」戶田惠梨香產後復出的重磅之作，更因揭露了日本命理界傳奇細木數子爭議的一生，被影評人封為年度「日劇天花板」。《NOWNEWS今日新聞》本文整理5大看點、細木數子介紹，帶大家認識這部好劇。《地獄占星師》這部劇為何能讓人看得欲罷不能？以下5大看點帶觀眾一探究竟：本劇改編自真實人物細木數子（Kazuko Hosoki）。她在昭和與平成時代幾乎統治了電視螢幕，憑藉自創的「六星占術」與極致毒舌的風格，曾創下「世界上最暢銷占卜書」的金氏世界紀錄。劇名《地獄占星師》便取自細木數子的招牌威脅：「不聽我的話，你會下地獄喔！」影集不只呈現她的風光，更赤裸揭露她從貧困少女到銀座俱樂部女王，再到與黑道勾結、涉入巨額債務與詐騙爭議的暗黑奮鬥史。而細木數子本人已在2021年11月8日因呼吸衰竭過世，享壽83歲。戶田惠梨香作為女主角，在劇中展現了「整容級」的演技。她飾演的角色時間跨度長達近50年（從17歲到66歲），少女時期展現在戰後廢墟中求生的堅韌與清純，到後來細木數子開夜店成為銀座女王，戶田惠梨香詮釋出周旋於政商權貴間的敏銳野心。細木數子晚年則成為紅遍全國的占星國師，戶田惠梨香也毫不猶豫的扮老，還原細木數子自帶殺氣的強大氣場，她用眼神與聲音的細微轉變，詮釋了一個女人如何在命運地獄中蛻變、成長與反擊，這也被譽為戶田惠梨香從影以來的巔峰表現。日劇男神生田斗真在《地獄占星師》中飾演細木一生中最深愛的黑道領袖「堀田雅也」。兩人的感情交織著權力、金錢與純愛，那種相互利用卻又彼此沉淪的火花是全劇的情感核心。生田斗真的帥臉也讓觀眾直呼養眼，硬是把讓人討厭的黑道角色，演出亦正亦邪的感覺，讓無數女粉絲淪陷。童星出身的實力派女演員伊藤沙莉則飾演作家魚澄美乃里。她以挖掘真相的視角，撰寫細木數子的自傳，帶領觀眾從無數謊言中拼湊出這位占卜女王的真面目。為了追求真實感，劇組特別向細木數子的養女細木香（Kaori）諮詢細木數子生前的喜好，甚至借用細木數子本人的衣物與配飾，包含手錶、包包等，讓女主角戶田惠梨香穿戴，更加還原角色精緻度，也重現了當年細木數子的極致奢華和品味。這部劇並非普通的命理劇，而是一部「大女主生存劇」。細木數子在劇中徹底打破了「溫婉日本女性」的框架。當她發現婚姻只是被當作生子工具，她果斷止損；當她遭遇黑道設局，她比黑道更狠。她利用人性的恐懼建立權力帝國，這種「反英雄」的人設讓觀眾既震撼又感到爽快。當然，也有部分觀眾認為劇本美化了細木數子的黑暗面，將她的生平惡行包裝成「一切都是有理由的」，究竟這是非對錯該怎麼評判，就交給大家自己找答案。