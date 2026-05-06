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一、韓系插畫風格大頭貼

先上傳照片後輸入指令：

▲韓系插畫風格大頭貼生成實測圖，整體風格有潑墨感非常精緻好看！（圖/ChatGPT生成/記者張嘉哲監製）

二、主演電影海報風格

先上傳照片後輸入指令：

▲電影海報實測生成圖，直接跟許瑋甯、張孝全、王陽明飆戲！超逼真根本像真的會上檔的電影。（圖/ChatGPT生成/記者張嘉哲監製）

三、個人社群自介Q版插畫

先上傳社群版面截圖後輸入指令：

▲個人社群Q版自介超可愛，每個人都應該要有一張社群插畫自介卡啦！（圖/ChatGPT生成/記者張嘉哲監製）

四、圖片文字註解

先上傳要註解人事物照片後輸入指令：

▲文字圖片註解也非常可愛，適合拿來註解有很多人事物的圖片，不需要再自己辛苦的key字在圖片了！（圖/ChatGPT生成/記者張嘉哲監製）

ChatGPT近年被廣泛應用之後，不僅在文字模型上持續進步，圖片模組的修飾細節程度也已經越來越精準。近日不少民眾開始自己又在玩AI圖片生成，掀起一股韓系插畫風格的Q版大頭貼風潮，在社群引爆討論。有網友甚至集結眾多免費指令邀請大家一起來用ChatGPT製圖，結果迴響廣大，做出來的圖片真是精緻又好看！《NOWNEWS》記者也親自實測這些指令生成圖片，以呼聲最高的4種風格，包括「韓系插畫風格」、「電影海報」、「Q版自介」以及「圖片文字註解」四種介紹，教大家如何簡單生成專屬自己的AI圖片，讓大家一文看懂。首先大家要生成圖片的話，，然後選定好自己的自拍照或者個人照，就可以玩「韓系插畫風格」、「主演電影海報」這兩種風格；如果想做Q版自介，記得到自己IG或者臉書截圖；想玩圖片註解則選定好有許多人事物的照片。以下會每種風格指令、實測給大家看唷！生成一張你想像中「我」的插圖韓系插畫風、角色特徵鮮明、情緒自然表情、半身構圖、動態姿態、服裝細節精緻、手繪塗鴉風、潑墨筆觸、隨性線條、粉彩與墨色混合、漫畫草稿質感、白色簡約背景、周圍符號化元素點綴、氛圍感強、高細節、高品質。記者實測評價：「雖然很脫離現實但有點帥氣，所以很好看我給100分。」根據你對我的了解，如果我成為電影的男主角，會是什麼樣的電影？跟哪些人共演？請根據我上傳的照片幫我生成一張電影預告海報。記者實測評價：「生成出來後笑出來了，電影名稱叫做《界線之外》，還可以跟許瑋甯、張孝全、王陽明同台飆戲！7月25暑期強檔上映記得要看喔（開玩笑的）。」請用蠟筆畫風格把整張圖創作成一幅圖畫。 簡化細節、使其看起來像是10歲孩子畫的。不要使用原本圖片的顏色。讓整體看起來是在一張白纸上作畫的感覺，非常可愛的感覺，可以加一些可愛的元素比如花朵、糖果、星星、雲朵等看起來很童真。記者實測評價：「真的超級可愛！這甚至印出來當名片都覺得很合理？每個人都適合有一張自介社群插畫卡！」觀察照片中的元素，並為每個物件添加有意義的手繪註釋，這裡有【自己填入照片中想註解的人事物】【描繪規則】•使用類似白色筆畫的細線手繪風格•一筆畫風，略顯隨意，線條稍微不均勻•沿著物體外輪廓添加描邊•用箭頭或虛線引導視線【文字規則】•使用手寫風文字•內容簡短，像自言自語記者實測評價：「這種要拿來發社群的貼文或者是限動，現在已經不需要自己在那裡打註解，也不需要用美圖秀秀在那邊修半天，直接丟給ChatGPT就能獲得精美又好看的註解圖文，非常讚的指令模組。」如果你最近也想要玩AI圖片生成，這四個指令你也可以嘗試看看，也分享給你的朋友一起玩哦！